企業獲利能力持續提升 提供中長期向上動能 美股基金定期定額買

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美股示意圖。路透
美股示意圖。路透

儘管部分投資人對美股估值產生疑慮，但「逢低買進」的心態仍普遍存在，顯示市場信心尚未完全退潮。根據美系券商報告指出，散戶資金的強勁流入有望成為美股年底前的重要支撐力，投資人可以定期定額或逢低分批方式布局美股相關基金或ETF。

標普500指數近期表現亮眼，已連續六個月上漲，創下自2021年8月以來最長的漲勢紀錄，9月與10月累計漲幅達近6%。在人工智慧熱潮推動下，科技巨頭股價持續攀升。報告指出，從季節性角度觀察，過去兩個月散戶資金湧入的強勁勢頭，極可能延續至2026年初，為美股提供持續動能。

富邦標普500指數基金擬任經理人王辰方指出，雖然標普500指數目前的本益比位階處於歷史相對高點，但在產業結構轉型與低利率環境的支撐下，市場對高估值仍具一定容忍度。根據FactSet統計截至10月底顯示，標普500成分股中有高達83%的企業在最新一季財報中業績超出市場預期。

企業獲利能力持續提升，標普500企業每股盈餘（EPS）呈逐年上揚趨勢，預估2025年與2026年皆將實現雙位數成長，顯示企業基本面穩健，有助於支撐目前的估值水準。此外，美股市場權重集中於科技與人工智慧等高成長、高毛利產業，這些企業具備強勁的獲利能力與未來成長潛力，市場因此願意給予更高的估值溢價。

富邦NASDAQ-100指數基金擬任經理人王辰方表示，AI浪潮席捲全球趨勢不變，觀察CSP資本支出持續上修，其中AI伺服器占比更是持續提升，除企業外主權AI亦持續挹注資源，加上實際應用持續出台落地，AI已成長期轉型趨勢，市場上依舊高度看好AI供應鏈展望。

整體而言，雖然美股短線受估值與經濟前景影響而呈現高檔震盪，但企業獲利持續成長、AI與科技創新帶動產業結構升級，仍提供市場中長期向上動能。

統一美國50 ETF經理人吳湘菱指出，雖然美國持續放緩的就業市場及頑固性通膨，壓抑消費者信心，不過觀察到消費者購買耐久財、進行服務消費的意願皆有改善，所以將支撐景氣維持一定韌性。

大型企業對生產效率的提升和成本控制，在提升獲利方面，發揮了關鍵作用，並繳出亮眼財報，增強了市場信心，有望持續作為美股成長的主要推手。

