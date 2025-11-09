陸股夠牛 中長期漲相佳 可逢低布局掌握長期成長機會

隨陸股評價逐步回升至歷史平均水平，資訊科技類股估值明顯提升，市場氛圍逐漸轉趨樂觀。法人指出，中國大陸市場正處於「政策托底＋產業突圍」的關鍵階段，美中雙方持續談判仍為市場注入信心。整體而言，陸股牛市基礎仍在，建議投資人可逢低布局，掌握長期成長機會。

瀚亞中國A股基金經理人林庭樟表示，大陸2025年GDP成長預估約為4.7%至4.8%，雖然相較過去高速成長有所放緩，但在出口製造、基礎建設及政府刺激政策的支撐下，整體經濟仍具韌性。未來能否成功從「量」的擴張轉向「質」的提升，將是經濟轉型的關鍵。

林庭樟指出，儘管政府積極推動擴大內需與消費，實際消費復甦仍顯緩慢，家庭收入與信心尚未全面改善，加上房地產下行、地方債務壓力及企業債務風險，對經濟轉型構成挑戰。若能成功轉型為以消費與服務業為主的成長模式，將為市場開啟更長遠的發展空間。

在投資方向上，中國大陸政府持續投入高品質發展、科技自主與產業升級，對具備前瞻性技術、綠色能源及智慧製造等領域而言，是中長期的投資機會。

兆豐中國內需A股基金研究團隊表示，根據總經數據，大陸第3季GDP年增4.8%符合預期，但10月製造業PMI跌至49，服務業PMI僅50.1，顯示復甦力道不足。大陸A股走勢判斷維持區間震盪，操作策略聚焦科技創新與擴大內需政策利多產業，在貿易協議放緩下，外資有望流入，仍看好中期上漲趨勢。