快訊

影／公開活動替黃仁勳說話突收傳票！OpenAI執行長當場傻眼 畫面曝光

鳳凰颱風周三登陸西半部都有機會 明後大台北、宜花防豪雨以上降雨

央視威脅「全球抓捕沈伯洋」 陸委會：未來恐擴及所有台灣民眾

迎美國降息潮 資金湧入新興債

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

聯準會於9月開啟降息循環後，新興市場債券表現更加亮眼，根據Lipper統計，近三個月新興強勢貨幣債券基金平均漲幅達8.6%，41檔基金中高達20檔績效超過10%。由於新興市場債券與邊境市場債券殖利率具吸引力，近年來政府的財政體質大幅改善，部分國家信用評等獲調升，資金持續流入新興債市，前景持續看好。

根據統計，截至10月9日，新興市場債單週資金流入16.6億美元(前一期流入36.9億美元)，為連續25週淨流入，新興債資金流入量與美國非投資級債相當。年初至今，新興市場債資金共計流入640億美元。

野村投信表示，今年以來新興債表現領漲全球債市，儘管漲幅可觀，但新興債市仍有進一步上攻空間。首先，隨著聯準會開始降息，市場追求收益的需求有望持續推升對於新興債與邊境債的表現。

其次，新興市場本身展現出韌性與政策穩健，自2024年以來新興債迎來史上最強的升評潮。對比已開發國家大肆舉債，新興國家基本體質相對提升，有助於達到 IMF 協議要求，從而獲取金援，更加強信用評等與投資信心，隨著更多明日之星(Rising-star)出現帶動利差縮窄，將成為新興債資本利得的重要驅動來源。

此外，著美國重啟降息，降低全球利率水準，也提升了新興債的相對吸引力，過去因為高利率而存在貨幣市場的資金將不得不再次尋找收益，而超過7%殖利率的新興債將成為資金目標之一。

新興市場 邊境市場債券

延伸閱讀

美國爆李斯特菌群聚感染 醫示警：冰箱是「細菌天堂」

環球晶第3季 EPS 4.12元 法人評估：美國廠明年營收逐季成長

美政府關門航班大亂 農業、醫療也受波及

中國10日起鬆綁稀土出口 恢復進口美大豆、原木

相關新聞

基金長扣 vs.停利 專家教戰

全球主要股市近年呈牛市，尤其是台灣投資人喜歡的美股及台股，其中又以AI為主的科技股基金最被青睞。不過，隨美股、台股、台積...

定期定額嚴守四大金律 累積收益

台股雖然長多趨勢不變，不過現階段處在歷史高檔的震盪幅度較大；追求穩健的投資人可選擇基金定期定額方式分批進場投資。群益投信...

基金特蒐／創新科技題材 潛力十足

富蘭克林坦伯頓創新科技基金經理人摩伯格（Matthew Moberg）表示，創新不只出現於科技，還會出現在消費、電子商務...

日股基金績效 紅通通

日本新任首相高市早苗當選滿月，日本股市表現亮眼，10月日經225上漲16.6%、東證指數上漲6.1%，11月來延續漲勢，...

台股基金 魅力無法擋

台股第4季以來維持新高震盪格局，其中台股基金表現更為突出，平均報酬打敗台股大盤，成為理柏環球分類表現最佳的主要基金類型。

AI鏈吸金 帶旺投資商品

台股10月大漲2,412點後，11月以來震盪加劇，跌破28,000點。凱基投信投資長歐陽渭棠昨（6）日表示，台股中AI相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。