大陸經濟轉向高品質成長 匯豐投信：三大潛力點吸引全球資本

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義指出，諸多深入數據與結構性指標顯示：中國大陸經濟正加速轉向「高品質成長」的模式，其展現的出口韌性與內在穩定性遠超出市場預期，進一步提振全球投資人對中國市場的信心。

首先，大陸在全球製造業的地位已不再是傳統認知中的「低成本工廠」，而是轉型為一個高附加價值產品的製造與創新中心。大陸在全球製造業附加價值中的占有率，已從2001年的11% 躍升至近年來的33%，鞏固其全球第二大經濟體的地位。

更關鍵的變化發生在產品結構上。過去，大陸出口主力是紡織品、鞋類、玩具等附加價值相對較低的消費品。如今，出口品項已加速轉向電子設備、汽車、飛機等先進製造產品。這類附加價值較高的產品在全球出口中的比重，已從2004年的10% 顯著上升至 2021年的22%。這樣的結構性升級，不僅提升大陸經濟的成長品質，也使其經濟韌性能夠有效抵禦全球需求波動帶來的衝擊。

再者，中美貿易關係的持續緊張，促使大陸出口廠商採取積極且成功的市場分散策略，有效降低大陸經濟對單一美國市場的過度依賴。蕭正義說，數據顯示，2018年以來，「大陸製造」出口至非美國市場的年複合成長達7.5%，同一時期，大陸商品出口至美國市場反而年減0.6%。這種出口結構的調整，不僅是一時的避險反應，更是長期策略轉型的展現。此外，觀察大陸上市公司的海外營收，其在新興市場經濟體的成長貢獻亦逐年攀升，為大陸企業在全球化布局增添新的成長引擎。

大陸企業除了在原物料與高階製造供應鏈中佔有重要地位外，還因其完整的產業群聚與效率優勢而具備顯著的成本競爭力，使其產品能較全球競爭企業在不同領域提供 15% 至 60% 的價格折讓。

蕭正義強調，從全球資產配置的角度來看，目前大陸市場的股票估值仍處於相對低位，與其優異的基本面和成長潛力存在明顯的折讓。大陸上市公司目前海外營收僅佔總營收的 16%，相較於德國、法國與日本等主要國家高達50% 以上的國際化營收比重，表示大陸企業在未來的全球擴張中仍有巨大的成長潛力。

過去十年大陸科技創新不斷取得突破，但在資本市場上，其科技資產所享受的溢價與其他成熟市場相比並不高，這種現象正逐漸改變。大陸不斷增加的科技創新報酬潛力、國際投資人相對保守的持有部位，以及大陸股票估值上的顯著折讓，都在共同改變全球資本對大陸資產的注意力。這些有利因素共同構築對大陸資產的支撐，能夠有效抵禦外部不確定性的增加，並驅動全球資本逐步增加對大陸資產的策略性配置。

對於市場關注的短期事件，10月30日美國總統川普與中國國家主席習近平的「川習會」後，大陸將暫緩稀土出口管制一年，川普則以降低大陸對美出口關稅10%回應，雙方貿易關係緊張降級，有利於大陸A股市場多頭行情的延續。蕭正義表示，從中長期的角度來看，在大陸企業獲利能力持續改善、市場估值重新定價及全球配置不足等多重有利因素的帶動下，大陸市場的長期可投資性已顯著提升。建議投資人不宜過度關注短期的市場波動，而應將焦點鎖定在具備持續獲利成長能力的優質企業，把握大陸股市長期發展的歷史性機會。