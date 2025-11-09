快訊

影／公開活動替黃仁勳說話突收傳票！OpenAI執行長當場傻眼 畫面曝光

鳳凰颱風周三登陸西半部都有機會 明後大台北、宜花防豪雨以上降雨

央視威脅「全球抓捕沈伯洋」 陸委會：未來恐擴及所有台灣民眾

大陸經濟轉向高品質成長 匯豐投信：三大潛力點吸引全球資本

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義指出，諸多深入數據與結構性指標顯示：中國大陸經濟正加速轉向「高品質成長」的模式，其展現的出口韌性與內在穩定性遠超出市場預期，進一步提振全球投資人對中國市場的信心。

首先，大陸在全球製造業的地位已不再是傳統認知中的「低成本工廠」，而是轉型為一個高附加價值產品的製造與創新中心。大陸在全球製造業附加價值中的占有率，已從2001年的11% 躍升至近年來的33%，鞏固其全球第二大經濟體的地位。

更關鍵的變化發生在產品結構上。過去，大陸出口主力是紡織品、鞋類、玩具等附加價值相對較低的消費品。如今，出口品項已加速轉向電子設備、汽車、飛機等先進製造產品。這類附加價值較高的產品在全球出口中的比重，已從2004年的10% 顯著上升至 2021年的22%。這樣的結構性升級，不僅提升大陸經濟的成長品質，也使其經濟韌性能夠有效抵禦全球需求波動帶來的衝擊。

再者，中美貿易關係的持續緊張，促使大陸出口廠商採取積極且成功的市場分散策略，有效降低大陸經濟對單一美國市場的過度依賴。蕭正義說，數據顯示，2018年以來，「大陸製造」出口至非美國市場的年複合成長達7.5%，同一時期，大陸商品出口至美國市場反而年減0.6%。這種出口結構的調整，不僅是一時的避險反應，更是長期策略轉型的展現。此外，觀察大陸上市公司的海外營收，其在新興市場經濟體的成長貢獻亦逐年攀升，為大陸企業在全球化布局增添新的成長引擎。

大陸企業除了在原物料與高階製造供應鏈中佔有重要地位外，還因其完整的產業群聚與效率優勢而具備顯著的成本競爭力，使其產品能較全球競爭企業在不同領域提供 15% 至 60% 的價格折讓。

蕭正義強調，從全球資產配置的角度來看，目前大陸市場的股票估值仍處於相對低位，與其優異的基本面和成長潛力存在明顯的折讓。大陸上市公司目前海外營收僅佔總營收的 16%，相較於德國、法國與日本等主要國家高達50% 以上的國際化營收比重，表示大陸企業在未來的全球擴張中仍有巨大的成長潛力。

過去十年大陸科技創新不斷取得突破，但在資本市場上，其科技資產所享受的溢價與其他成熟市場相比並不高，這種現象正逐漸改變。大陸不斷增加的科技創新報酬潛力、國際投資人相對保守的持有部位，以及大陸股票估值上的顯著折讓，都在共同改變全球資本對大陸資產的注意力。這些有利因素共同構築對大陸資產的支撐，能夠有效抵禦外部不確定性的增加，並驅動全球資本逐步增加對大陸資產的策略性配置。

對於市場關注的短期事件，10月30日美國總統川普與中國國家主席習近平的「川習會」後，大陸將暫緩稀土出口管制一年，川普則以降低大陸對美出口關稅10%回應，雙方貿易關係緊張降級，有利於大陸A股市場多頭行情的延續。蕭正義表示，從中長期的角度來看，在大陸企業獲利能力持續改善、市場估值重新定價及全球配置不足等多重有利因素的帶動下，大陸市場的長期可投資性已顯著提升。建議投資人不宜過度關注短期的市場波動，而應將焦點鎖定在具備持續獲利成長能力的優質企業，把握大陸股市長期發展的歷史性機會。

延伸閱讀

福建艦入列邁入三航艦時代...陸專家：下艘或達10萬噸 常規動力已夠用

陸社交平台瘋傳藝人吳亦凡死訊 但尚未獲官方證實

行李轉運頻延誤航班大誤點 知名廉航燒掉93億黯然收場…母公司遭惡意併購

全球氣候治理 大陸扮要角 強調要以中國理念和實踐引領新格局

相關新聞

基金長扣 vs.停利 專家教戰

全球主要股市近年呈牛市，尤其是台灣投資人喜歡的美股及台股，其中又以AI為主的科技股基金最被青睞。不過，隨美股、台股、台積...

定期定額嚴守四大金律 累積收益

台股雖然長多趨勢不變，不過現階段處在歷史高檔的震盪幅度較大；追求穩健的投資人可選擇基金定期定額方式分批進場投資。群益投信...

基金特蒐／創新科技題材 潛力十足

富蘭克林坦伯頓創新科技基金經理人摩伯格（Matthew Moberg）表示，創新不只出現於科技，還會出現在消費、電子商務...

日股基金績效 紅通通

日本新任首相高市早苗當選滿月，日本股市表現亮眼，10月日經225上漲16.6%、東證指數上漲6.1%，11月來延續漲勢，...

台股基金 魅力無法擋

台股第4季以來維持新高震盪格局，其中台股基金表現更為突出，平均報酬打敗台股大盤，成為理柏環球分類表現最佳的主要基金類型。

AI鏈吸金 帶旺投資商品

台股10月大漲2,412點後，11月以來震盪加劇，跌破28,000點。凱基投信投資長歐陽渭棠昨（6）日表示，台股中AI相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。