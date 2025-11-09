快訊

影／公開活動替黃仁勳說話突收傳票！OpenAI執行長當場傻眼 畫面曝光

鳳凰颱風周三登陸西半部都有機會 明後大台北、宜花防豪雨以上降雨

央視威脅「全球抓捕沈伯洋」 陸委會：未來恐擴及所有台灣民眾

兆豐投信：看好未來AI應用及半導體供應鏈、能源電網升級及航空航太

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

兆豐投信指出，AI正從技術突破走向實質應用，推升企業生產力並優化營運效率，長線投資潛力不容忽視。AI應用正快速滲透企業營運。雖然市場對AI投資泡沫有所爭議，但是對社會結構及商業活動已經顯示其影響力。根據MIT報告，多達95%的AI試行專案尚未帶來明顯的財務貢獻，但未來脫穎而出的，將是少數那些能將AI融入工作流程、技術與決策的先驅者，現在企業積極搶進AI相關建置僅是企業結構改變的開端，企業追求站穩A世代的競爭優勢，迎接AI 世代新商機。

兆豐全球尖端科技多重資產基金研究團隊表示，看好未來AI應用及半導體供應鏈，能源電網升級及航空航太。重點關注三大方向：一、AI應用及先進半導體：AI軟體及商務應用，資料中心及先進製程等相關供應鏈。二、航空航太：商用航空市場復甦，無人化及智能化導入國防設備開發，太空探索是中美競爭的新戰場。三、能源電力：AI算力基礎是電力，能源革命技術興起，基載電力需求推動核能復興。

兆豐全球尖端科技多重資產基金研究團隊強調，科技技術創新是推動經濟成長的重要動能，技術破壞式創新更是生產力提升及產業升級的關鍵因素，檢視2000年以來，科技創新驅動每一次股市多頭循環，未來應持續關注創新及變革領導公司，鎖定長期具爆發潛力的成長型企業。AI將成為下一個十年的投資主軸。將積極布局創新科技鏈，掌握AI革命的長線契機，力求讓投資人與全球科技脈動同步前進。但是全球貿易以及貨幣政策等不確定性因素仍然存在，建議投資人可評估自身風險屬性，將相關產品，納入資產配置。

AI 兆豐

延伸閱讀

中職／悍將升級團啟動！林威助連兩年帶隊 6投手赴日進修

Mugen全套升級套件比Honda Civic Type R還要貴！

梨山蜜蘋果遇猴害 猴子躲過電網又吃又玩 有果農損失3成

台美雙核心需求 無人機熱轉

相關新聞

基金長扣 vs.停利 專家教戰

全球主要股市近年呈牛市，尤其是台灣投資人喜歡的美股及台股，其中又以AI為主的科技股基金最被青睞。不過，隨美股、台股、台積...

定期定額嚴守四大金律 累積收益

台股雖然長多趨勢不變，不過現階段處在歷史高檔的震盪幅度較大；追求穩健的投資人可選擇基金定期定額方式分批進場投資。群益投信...

基金特蒐／創新科技題材 潛力十足

富蘭克林坦伯頓創新科技基金經理人摩伯格（Matthew Moberg）表示，創新不只出現於科技，還會出現在消費、電子商務...

日股基金績效 紅通通

日本新任首相高市早苗當選滿月，日本股市表現亮眼，10月日經225上漲16.6%、東證指數上漲6.1%，11月來延續漲勢，...

台股基金 魅力無法擋

台股第4季以來維持新高震盪格局，其中台股基金表現更為突出，平均報酬打敗台股大盤，成為理柏環球分類表現最佳的主要基金類型。

AI鏈吸金 帶旺投資商品

台股10月大漲2,412點後，11月以來震盪加劇，跌破28,000點。凱基投信投資長歐陽渭棠昨（6）日表示，台股中AI相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。