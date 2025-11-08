聽新聞
基金特蒐／創新科技題材 潛力十足

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
創新不只出現於科技，還會出現在消費工業、金融、生技製藥、能源等領域。長遠來看，AI浪潮只進不退，影響層面也愈來愈廣。（路透）
富蘭克林坦伯頓創新科技基金經理人摩伯格（Matthew Moberg）表示，創新不只出現於科技，還會出現在消費、電子商務、工業、金融、生技製藥、能源等領域，持續看好各領域具有「顛覆性創新」題材的企業。

摩伯格也是富蘭克林高科技基金的經理人，這兩檔基金主要都布局美股。理柏統計，到11月6日為止，自美國總統川普4月8日暫緩課徵對等關稅、美股自低檔反彈以來，這兩檔基金表現都名列前茅，分別上漲52.3%、51%，優於同業平均的30.5%。

若從2022年11月ChatGPT問世以來起算，過去三年來，富蘭克林高科技基金、富蘭克林坦伯頓創新科技基金則都有三位數的報酬，漲幅分別達131.5%、124.8%，同樣遠優於同類平均的74.6%漲幅，可說是人工智慧（AI）巨浪下的大贏家。拉長時間來看，1968年起，基金的投資團隊就開始投資「創新」領域。

摩伯格認為，創新是指「從0到1」，這隱含創新不一定是科技，也非專指AI，而是一個更廣泛的概念。創新遍及各領域，創造的價值正擴展到整個經濟，如今市值超過1兆美元的超級巨頭已經達到十家。我們正處於一個為未來100年打造下一代公司的時代，這代表市場上存在獲得歷史上巨大非對稱回報的絕佳機會。

創新不限於科技股，以富蘭克林坦伯頓創新科技基金來說，截至9月底，以科技股占51.9%最多，其次為消費性耐久財股的14.6%、通訊服務股的14%、健康醫療股的7.6%、金融股的6.1%、工業股的4.8%。在基金的前十名持股中，最大持股輝達及第二大持股微軟都屬於科技股，第三大亞馬遜歸類為消費耐久財股，第七大持股萬事達卡則是金融股。

日前甲骨文取得OpenAI巨額訂單，隨後輝達、超微也陸續與OpenAI合作，形成所謂「AI永動機」。富蘭克林投顧指出，隨著輝達、OpenAI等AI領頭羊持續擴大與各界合作，包含零售、金融支付、航太國防、自駕與機器人等領域，這台永動機也愈來愈大。

同時，在強勁AI相關需求帶動下，幾家超大型雲端服務商過去的巨額投資也開始回收成果，在最新財報季證實了強大變現力。摩伯格認為，長遠來看，AI浪潮只進不退，影響層面也愈來愈廣，新一輪工業革命正開啟新篇章。

富蘭克林坦伯頓創新科技基金經理人馬修．摩伯格(Matthew Moberg)。 富蘭克林證券投顧/提供
摩伯格積極布局各領域具有「顛覆性創新」題材的企業。在AI浪潮下，除掌握輝達、微軟、亞馬遜、Palantir等指標企業外，還投資自駕車與機器人開發商特斯拉、GLP-1減肥藥廠禮來、無人機製造商Kratos、火箭商Rocket Lab、穩定幣發行商Circle、燃料電池商Bloom Energy等，一舉掌握最新、最熱門又具有長線發展題材的投資機會。

所謂具有顛覆性創新題材的企業，是指能運用新科技、新產品、新構想、新方法，並且能受惠動態全球經濟環境的新產業生態。但科技日新月異，一般投資人難以掌握，最好交由專家操盤。

操作心法

●兩大學科對投資非常有幫助

摩伯格表示，修習歷史與會計兩學科對職涯非常有幫助，特別是歷史，在實際投資時經常依賴生活經驗、歷史類比兩種知識。生活經驗與歷史相關知識愈多，愈能鑑往知來並從過去經驗中學習，進而應用在當下狀況、投資思維、投資組合布局上，也更不容易因一時市場波動而慌了手腳。（張瀞文）

投資小叮嚀

●創新科技短線不免震盪，宜放眼長線

全球金融市場瞬息萬變，即使交由專家操盤來參與創新科技前景，同樣不免於受到市場波動所衝擊。因此，投資人的最佳策略仍是分散布局且長期持有，除了透過定期定額以外，也應長期待在市場，而不是擇時進出，反而錯失漲勢。（張瀞文）

