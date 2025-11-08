定期定額嚴守四大金律 累積收益

台股雖然長多趨勢不變，不過現階段處在歷史高檔的震盪幅度較大；追求穩健的投資人可選擇基金定期定額方式分批進場投資。群益投信表示，定期定額的優勢在於能有紀律攤平投資成本，但若要維持20、30年定期定額不間斷，對人性而言也是一大挑戰，可採行定期定額四大金律。

金律一：堅持扣長期，至少維持三年，根據過往經驗，正報酬機會可望達六成以上。

金律二：漲多要停利，當漲幅已超過停利目標，適時獲利了結、落袋為安，特別是單一區域和單一新興國家股市的波動相對較大，因此設定停利機制更符合投資效益。

金律三：下跌不停扣，即使扣在相對高點，在下跌段也不停扣，攤平效果佳，當市場反彈，長期累積的單位數可望讓報酬加速逆轉勝。

金律四：逢低再加碼，當跌幅超過可承受範圍，不停扣且再加碼，有望提早創造轉歸為盈的機會。

群益投信表示，台灣半導體產業優勢明顯，可帶動產業供應鏈獲利往上，預估台股後續行情仍可望呈現偏多向上走勢。

不過，台股個股波動大，投資人可以台股共同基金為理財工具，搭配基金定期不定額或是日日扣方式，任何時點都能進場，適合不會找市場買賣點、難克服追高殺低人性弱點的投資人。