基金長扣 vs.停利 專家教戰

全球主要股市近年呈牛市，尤其是台灣投資人喜歡的美股及台股，其中又以AI為主的科技股基金最被青睞。不過，隨美股、台股、台積電（2330）等主要科技指標股價陸續創歷史新高後，部分投資人開始盤算是否該停利或繼續長期扣款認購基金。

法人指出，投資有不同策略可依投資人屬性及目標而定，較難以偏概全。不過，從過往長期的統計資料顯示，定期定額扣款認購基金的複利效果相當驚人，即使「恐高」也可以贖回或贖回部分，但仍宜持續定期定額扣款。

定期定額買基金不僅是小資族最愛，高資產投資人也會定期定額扣款，國內最大基金交易平台－基富通證券推廣紀律理財有成，近三年平台的定期定額扣款金額翻倍成長，存量更爆增逾三倍；除小資族之外，也有超過三成的高資產客戶會參與定期定額，其中不乏每月扣款金額達10萬元以上、存量超過500萬元的投資人。

但遇到行情大幅波動，飆漲或急殺該如何操作，先賺起來還是繼續扣款？

台灣投資人有別於美國等地投資人，特別喜歡有配息的基金，基金配息後，短期淨值必然會下跌，但只要持有基金的市值加上配息，再減掉投入本金後的含息總報酬為正數，代表這檔基金為你賺錢，也沒有配發原始投資本金的疑慮。而且如果以長期領息為目標，建議觀察期至少三年，甚至五年以上，較能看出中長期總報酬的穩定度。多數投信法人過往認為，當基金績效達到15%左右就可以考慮先停利，因為多數基金績效追蹤指數，指數的成分股數量通常不少，要能夠讓指數漲幅超過15%並不容易，所以，基金績效來到10~15%就可以先考慮贖回。

不過，觀察近幾年美股、台股及科技股基金的績效，持續大多頭行情的走勢，很可能一次全部贖回基金就很難再一次投入同等金額買回來；因此，建議投資人可以停利卻不要停扣，先把本金或獲利入袋為安，卻不要停扣而避免錯失後續行情。

如果經歷一段不短的期間定期定額扣款，那是否還要再長期扣下去：基富通總經理王浩宇表示，定期定額分散進場時點，避免誤判市場高低點的風險，是相當穩健的投資策略。

尤其退休規劃動輒20、30年，是「超長期」的理財行為，投資人需要更加檢視本身定期定額的基金狀況，應該關注市場動態，當看好的資產異常下跌時，適度逢低加碼，放大定期定額的複利效果；每年定期查看投資組合的概況，包括報酬率、波動度、風險分散度等各項指標。尤其定期定額並非一成不變在固定日期扣款而已，可以結合定期定額與低檔自動加碼機制的「低檔智動投」，因為既有定期定額契約即可設定，而且經由專家學者實證建議採取嚴謹且合理的加碼條件，以及設定方式選項化讓新手投資人也能快速上手，所以自2024年8月推出以後，使用人數與交易金額皆倍數成長，幫助許多投資人度過今年上半年的市場低潮。

王浩宇表示，即使股匯債市劇烈震盪，基富通證券開戶數亦能夠繼續新增，其中，定期定額人數占比也繼續上升接近五成，平均每筆扣款金額約5,000元，金額不高且分散，反映出平台推廣普惠金融的成效。

基富通成立至今將近十年，都在鼓勵長期紀律理財的重要性。

以主打退休準備的「好享退」和「好好退休」專案為例，雖然初期都遭遇市場黑天鵝的波及，但專案基金藉由定期定額的投資方式展現韌性，突破景氣循環考驗的實績，印證長期投資的價值，並獲得投資人肯定。