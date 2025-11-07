快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
日股基金績效 紅通通。 路透

日本新任首相高市早苗當選滿月，日本股市表現亮眼，10月日經225上漲16.6%、東證指數上漲6.1%，11月來延續漲勢，連帶投信發行持有日股的海外基金也績效長紅，群益東方盛世基金近一月漲幅超過一成居冠，元大日本龍頭企業緊追在後。

統計投信發行的海外基金中，持有日股比率八成以上的共六檔，近一月來有三檔績效均逾6%，包括群益東方盛世基金10.3%、元大日本龍頭企業基金9.1%、野村日本領先基金7.4%。再將時間縮短來看，群益東方盛世基金、元大日本龍頭企業基金近一周漲幅都超過6%。

群益投信日本研究團隊表示，市場預期高市擔任首相後，可望實施「有紀律」的財政政策，刺激經濟成長。因此日本股市近一月以原物料，機械、國防、精密儀器、電器、運用於AI半導體設備與電子零組件的玻纖布等族群領漲指數。在資金流向變化上，除日本企業進行股票回購，外資繼9月賣超後，因預期高市將當選，資金在10月重回日本市場，除歐系外資持續流入日本市場外，美系外資也加速入場，顯示市場熱錢正湧入日股。

群益東方盛世基金經理人洪玉婷指出，目前日本正擺脫通縮並邁向利率正常化，且股市估值仍處於合理水準，日本市場持續看多，看好類股主要圍繞在AI相關半導體設備與電子零組件，其中涵蓋測試設備、載板、儲存，以及因應AI伺服器需求而規格升級的被動元件、玻纖布與銅箔等。

後市來看，洪玉婷表示，隨著數據中心電力需求增加，天然氣渦輪訂單大增。同時為連接數據中心，光纖需求強勁，日本廠商在該產業市占率超過70%，相關公司的光纜報價也自2023年起上漲，因此看好AI基礎建設。建議布局重心可鎖定AI為主要方向，採取「內需與AI產業並重」的策略。

野村資產管理認為，日本股市基本面展望良好，勞工薪資有望持續調升，企業獲利上修，股市結構性改革也持續進行，包括股東權益報酬率（ROE）續增等，日股前景持續看好。

