非投等債配息率 亮眼

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

11月預計除息的月配債券ETF共有22檔，年化配息率分布在4.2%~9.03%之間，配息率最高前十檔年化水準都有達5.5%以上，其中，又以非投等債配得最大方，分別是第一金優選非投等債（00981B）、凱基美國非投等債、富邦全球非投等債的年化配息率分別為9.03%、6.9%、6.4%，非投等債有相對高票息持續提供收益。

法人表示，非投資等級債不只配息水準不輸高股息ETF，由於評級相較投資等級債為低，因此通常會提供較對高票息吸引投資人，而且非投資等級債的債券存續期間通常也較短。近期美國聯準會（Fed）主席鮑爾在FOMC會議放鷹之後，預期十年期公債殖利率將呈現區間震盪，存續期間縮短，有利降低利率波動風險的影響。

凱基美國非投等債研究團隊表示，債券發行量不如預期多，以及降息循環開始推升投資人對高殖利率資產的需求度，帶動債券利差近期只有微幅放寬，而非大幅擴大。

展望後市，市場目前對12月降息預期仍過半，即便最終12月Fed不降息，債券價格可能出現小幅修正，但不致演變成大回檔。

回歸基本面觀察，美國總經數據持穩，企業基本面強健，這波降息循環是基於預防性降息而非經濟基本面轉壞的基調未變，近期美股企業公布的第3季財報與財測成績單，也印證企業獲利維持成長，反映在美國非投等債違約率，也維持在歷史長期平均低水位，因此建議債券ETF投資人，可適度放寬信用評級追求票息收益，並縮短存續期間以降低利率波動風險。

