AI鏈吸金 帶旺投資商品

台股10月大漲2,412點後，11月以來震盪加劇，跌破28,000點。凱基投信投資長歐陽渭棠昨（6）日表示，台股中AI相關公司的EPS成長率，明年預估已上修到22%；美國大型雲端服務供應商（CSP）明年的資本支出年增率，也從原預估的16%，提高到31%，對台灣供應鏈的獲利有正面助益。

凱基投信指出，目前台股本益比尚未過熱，從基本面觀察，對台股後市看法正向。

歐陽渭棠表示，一個多月前，市場對台股AI相關公司的EPS成長率預估約15%，現在已上修到22%，未來是否會再上調，預料仍有潛力。加上大型CSP對明年資本支出預測也高於市場預期，當中不管是GPU、伺服器、伺服器內的零組件等，台灣供應鏈有很高的市場占比，相關企業的獲利預料也將明顯的往上走。在企業EPS成長率預估可達22%，而台股目前本益比約21倍，看來尚未過熱。

凱基投信分析，在AI浪潮推升下，今年台股中AI相關公司的獲利一枝獨秀，年增率大約30%，科技業中非AI公司獲利年增約5%，傳產業則是負成長。

預測明年AI相關公司EPS成長約22%，電子業中的非AI公司，因為基期低加上匯率因素，將會有明顯成長；傳產業者則可望由負轉正，屆時有利台股資金走向更為平衡。

凱基投信總經理張慈恩指出，台灣企業過去以代工為主，努力降低成本，但在AI時代，企業已從成本管理，走向價值提升（Value Up），從本益比的角度來看，製造業與品牌或是獨占企業的本益比其實並不相同，不同世代的投資人對本益比的看法也有所不同。

另外有鑑於台灣65歲以上的人口數占比提升，對退休資金配置的需求，預料對多資產（平衡型）ETF的需求將持續增加。

凱基投信表示，展望第4季，台股隨著AI需求持續強勁及消費性電子新品備貨旺季來臨，電子產業預計將持續帶動出口成長，台廠AI供應鏈的技術與議價優勢，可望成為台股堅實後盾。