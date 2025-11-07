台股基金 魅力無法擋

台股第4季以來維持新高震盪格局，其中台股基金表現更為突出，平均報酬打敗台股大盤，成為理柏環球分類表現最佳的主要基金類型。

截至5日，理柏資訊統計，台股大盤第4季以來上漲7.4%，環球分類的台股中小型股票、台灣股票分別以10.4%、9.6%分居主要類型的冠亞軍(排名評比剔除不足五檔之基金類型)。布局涵蓋全球科技股的資訊科技股票同期間報酬也有6.4%，表現不俗。

進一步觀察台股中小型股票、台灣股票基金第4季以來績優標的前五名，報酬率皆有兩位數，其中復華、統一、合庫投信各有兩檔基金進榜，表現相對突出，近一季更有二到四成的突出表現並優於台股大盤。

近一周台股大盤受AI科技股估值過高疑慮等消息面干擾，出現第4季以來較大震盪幅度，不過，加權股價指數仍力守在月線之上。

展望後市，復華高成長基金經理人呂宏宇表示，雲端服務商(CSP)公布財報，雖然受到費用認列及能否再給出更高期待等因素造成股價表現分化，但皆上修資本支出，反映AI產業應用還在主升段，加上美國聯準會主席鮑爾也表示，當前AI行情與2000年網路泡沫不同，進一步支持市場投資信心。

呂宏宇指出，AI龍頭指標輝達在GTC大會持續釋出成長動能，預估台股也將持續受惠AI趨勢，進一步帶動企業獲利成長，使台股維持多頭走勢，仍看好具寡占優勢的AI供應鏈題材表現機會，若遇市場震盪建議可偏多操作，或透過定時定額等投資方法布局。

回歸基本面，聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟表示，台灣第3季經濟成長表現亮眼，GDP年增率達7.64%，遠超主計總處原先預估的2.91%。主要推力仍來自出口擴張，AI伺服器與高階晶片需求強勁，使商品與服務輸出年增率高達30.6%。財政部也預期10月出口金額將達528至549億美元，年增率可望維持在28%至33%區間。

何彥樟提醒，根據Bloomberg統計，過去15年台灣加權報酬指數單月漲幅超過9%的情況共有六次。歷史經驗顯示，大漲過後市場往往進入整理，其中有五次隔月下跌，平均回檔約2%至3%，僅一次維持正報酬。這意味著漲勢過急時市場情緒與籌碼面容易波動，投資人應保持紀律，避免追高。