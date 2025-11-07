快訊

裝求救鈴比率偏低…孤獨死頻傳 長者獨居安全現隱憂

今「立冬」晴朗偏熱 吳德榮：鳳凰颱風下周撲菲後北轉 挾狂風暴雨侵台

台股基金 魅力無法擋

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股第4季以來維持新高震盪格局，其中台股基金表現更為突出，平均報酬打敗台股大盤，成為理柏環球分類表現最佳的主要基金類型。

截至5日，理柏資訊統計，台股大盤第4季以來上漲7.4%，環球分類的台股中小型股票、台灣股票分別以10.4%、9.6%分居主要類型的冠亞軍(排名評比剔除不足五檔之基金類型)。布局涵蓋全球科技股的資訊科技股票同期間報酬也有6.4%，表現不俗。

進一步觀察台股中小型股票、台灣股票基金第4季以來績優標的前五名，報酬率皆有兩位數，其中復華、統一、合庫投信各有兩檔基金進榜，表現相對突出，近一季更有二到四成的突出表現並優於台股大盤。

近一周台股大盤受AI科技股估值過高疑慮等消息面干擾，出現第4季以來較大震盪幅度，不過，加權股價指數仍力守在月線之上。

展望後市，復華高成長基金經理人呂宏宇表示，雲端服務商(CSP)公布財報，雖然受到費用認列及能否再給出更高期待等因素造成股價表現分化，但皆上修資本支出，反映AI產業應用還在主升段，加上美國聯準會主席鮑爾也表示，當前AI行情與2000年網路泡沫不同，進一步支持市場投資信心。

呂宏宇指出，AI龍頭指標輝達在GTC大會持續釋出成長動能，預估台股也將持續受惠AI趨勢，進一步帶動企業獲利成長，使台股維持多頭走勢，仍看好具寡占優勢的AI供應鏈題材表現機會，若遇市場震盪建議可偏多操作，或透過定時定額等投資方法布局。

回歸基本面，聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟表示，台灣第3季經濟成長表現亮眼，GDP年增率達7.64%，遠超主計總處原先預估的2.91%。主要推力仍來自出口擴張，AI伺服器與高階晶片需求強勁，使商品與服務輸出年增率高達30.6%。財政部也預期10月出口金額將達528至549億美元，年增率可望維持在28%至33%區間。

何彥樟提醒，根據Bloomberg統計，過去15年台灣加權報酬指數單月漲幅超過9%的情況共有六次。歷史經驗顯示，大漲過後市場往往進入整理，其中有五次隔月下跌，平均回檔約2%至3%，僅一次維持正報酬。這意味著漲勢過急時市場情緒與籌碼面容易波動，投資人應保持紀律，避免追高。

延伸閱讀

還能再創新高？百億資金大舉進場0050 力挺台股再戰28,000點

台股上看三萬點？法人「三面向」解析台股競爭力：只是時間問題

凱基投信：台股基本面佳、後市看法正向 逢回找買點

台股頻創高外資竟逢高賣 分析師嘆：日本 「以鄰為壑」惹的禍

相關新聞

日股基金績效 紅通通

日本新任首相高市早苗當選滿月，日本股市表現亮眼，10月日經225上漲16.6%、東證指數上漲6.1%，11月來延續漲勢，...

台股基金 魅力無法擋

台股第4季以來維持新高震盪格局，其中台股基金表現更為突出，平均報酬打敗台股大盤，成為理柏環球分類表現最佳的主要基金類型。

AI鏈吸金 帶旺投資商品

台股10月大漲2,412點後，11月以來震盪加劇，跌破28,000點。凱基投信投資長歐陽渭棠昨（6）日表示，台股中AI相...

非投等債配息率 亮眼

11月預計除息的月配債券ETF共有22檔，年化配息率分布在4.2%~9.03%之間，配息率最高前十檔年化水準都有達5.5...

群益臺灣加權反1 搶鏡

群益臺灣加權反1（00686R）周漲2.4%。在川習會之前市場樂觀預估，反應波段漲幅，接下來觀察兩國貿易戰趨緩後是否有實...

台股基金績效亮眼 大盤短期若顯著拉回 可分批布局

台股昨（5）日隨國際股市重殺，綜合合庫、富邦、統一、街口等今年績效優異的投信業者對台股看法，下挫應屬於漲多回檔，多頭格局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。