富坦公司債基金 魅力不減

股市高估值讓華爾街大腕齊聲示警，投資人既擔心短線過熱拉回的風險，也害怕錯失多頭行情。法人指出，非投資等級債與股市同樣受惠於經濟成長與企業健康的基本面，但波動風險明顯較低，加上產業分布與股市有顯著差異，建議投資人可布局非投資等級債基金，以做為分散股市風險、同時持續參與市場投資的工具。

境外基金觀測站及理柏統計，近半年淨申購金額前五大的非投資等級債券基金，以富蘭克林坦伯頓公司債基金的國人持有金額超過200億元最多，今年來與近兩年分別以報酬率6.9%與24.5%領先。

富蘭克林坦伯頓公司債基金基金引進台灣已近20年，深受台灣投資人青睞，當中有約六年時間因為台灣投資人比重高於七成而無法接受新投資人申購，去年重新開放後魅力依然不減。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒近期來台訪問時表示，非投資等級債的產業分布不同於股市，科技產業債的占比不到一成，因此可分散科技股在股市比重過高的風險。而且，由於非投資等級債提供的收益水準較高，因此能緩和市場下檔，波動性明顯低於股市。此外，他也非常自豪研究分析團隊精準選債的功力。

基金月報顯示，富蘭克林坦伯頓公司債基金的投資標的數目約300檔，明顯低於許多同類型基金持債動輒上千檔。不過，這檔基金波動度在同類型基金中仍較低，顯見持債精準，這也可降低基金的周轉率與成本，對投資人有利。

富蘭克林投顧指出，不同於其他債券類別，非投資等級債存續期間短、對利率變動敏感度低，因此面對美國經濟強韌、通貨膨脹仍有上行風險、聯準會（Fed）降息前景不明朗、加上股市修正風險高的環境，非投資等級公司債是可同時分散股市與利率風險，又能持續於市場投資、不錯過行情的投資優選。