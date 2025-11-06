快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

日股基金受惠企業獲利動能與資金回流趨勢 長線布局成市場焦點

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
日經225指數日前首度攻克5萬點大關，創下歷史新高，儘管近日出現漲多回檔的整理壓力，但法人認為，日本企業獲利動能與資金回流趨勢仍具支撐，長線多頭格局未變。(路透)
日經225指數日前首度攻克5萬點大關，創下歷史新高，儘管近日出現漲多回檔的整理壓力，但法人認為，日本企業獲利動能與資金回流趨勢仍具支撐，長線多頭格局未變。(路透)

日經225指數日前首度攻克5萬點大關，創下歷史新高，儘管近日出現漲多回檔的整理壓力，但法人認為，日本企業獲利動能與資金回流趨勢仍具支撐，長線多頭格局未變，現階段回檔反而提供逢低布局日股基金良機。

根據理柏資訊統計至3日，觀察近半年來日本相關基金績效表現，其中野村日本領先證券投資信託、元大日本龍頭企業證券投資信託基金績效達30%以上；安本基金-日本永續股票、富達基金-日本價值、摩根日本、法巴日本小型股票、M&G日本、摩根日本股票基金-JPM日本股票、法巴日本股票、貝萊德日本靈活股票等基金則達20%以上，表現亮眼。

值得注意的是，聯邦投信近期推出「聯邦日本收益成長多重資產基金」，募集至11月7日，並結合日本生命旗下日生資產管理（Nissay Asset Management）與德意志資產管理（DWS RREEF）專業團隊，提供新台幣、日圓與美元三種幣別，採季配息機制，主要投資「日本股票、日企美元債券、日本REITs」三大資產，掌握市場成長紅利。

聯邦投信表示，2025年10月日本股市表現亮眼，主因在於新任首相高市早苗上任後，市場期待她推動擴張性的經濟政策，再加上美國科技股強勢上漲，投資人信心明顯回升，隨著政治不確定性下降，日經指數中期有望挑戰新高。

延伸閱讀

日本高官涉醜聞引在野黨反彈 日相高市無意換人

陸抗議高市早苗與林信義會談 日外相：不違背日方立場

日本REITs投資亮點多 聯邦投信11/3-11/7募集「聯邦日本收益成長多重資產基金」搭上日本投資機會

「關西式」親民外交獲好評 高市早苗內閣支持率82%

相關新聞

群益臺灣加權反1 搶鏡

群益臺灣加權反1（00686R）周漲2.4%。在川習會之前市場樂觀預估，反應波段漲幅，接下來觀察兩國貿易戰趨緩後是否有實...

台股基金績效亮眼 大盤短期若顯著拉回 可分批布局

台股昨（5）日隨國際股市重殺，綜合合庫、富邦、統一、街口等今年績效優異的投信業者對台股看法，下挫應屬於漲多回檔，多頭格局...

減重藥熱銷 醫療產業夯

隨GLP-1類藥品療法全球爆紅，減重藥品銷售跟著大幅成長。玉山投信指出，據最新公布財報，美國大藥廠禮來營收年增54%，大...

日股基金受惠企業獲利動能與資金回流趨勢 長線布局成市場焦點

日經225指數日前首度攻克5萬點大關，創下歷史新高，儘管近日出現漲多回檔的整理壓力，但法人認為，日本企業獲利動能與資金回...

富坦公司債基金 魅力不減

股市高估值讓華爾街大腕齊聲示警，投資人既擔心短線過熱拉回的風險，也害怕錯失多頭行情。法人指出，非投資等級債與股市同樣受惠...

日本REITs投資亮點多 聯邦投信11/3-11/7募集「聯邦日本收益成長多重資產基金」搭上日本投資機會

隨著日本自民黨總裁高市早苗成為首位女性首相，象徵日本社會邁入新的改革階段。她推動的擴張性財政政策可望帶動國內消費與投資活絡，進一步強化企業獲利與不動產需求。雖然政策仍在醞釀階段，但市場普遍預期，財政支

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。