日股基金受惠企業獲利動能與資金回流趨勢 長線布局成市場焦點

日經225指數日前首度攻克5萬點大關，創下歷史新高，儘管近日出現漲多回檔的整理壓力，但法人認為，日本企業獲利動能與資金回流趨勢仍具支撐，長線多頭格局未變，現階段回檔反而提供逢低布局日股基金良機。

根據理柏資訊統計至3日，觀察近半年來日本相關基金績效表現，其中野村日本領先證券投資信託、元大日本龍頭企業證券投資信託基金績效達30%以上；安本基金-日本永續股票、富達基金-日本價值、摩根日本、法巴日本小型股票、M&G日本、摩根日本股票基金-JPM日本股票、法巴日本股票、貝萊德日本靈活股票等基金則達20%以上，表現亮眼。

值得注意的是，聯邦投信近期推出「聯邦日本收益成長多重資產基金」，募集至11月7日，並結合日本生命旗下日生資產管理（Nissay Asset Management）與德意志資產管理（DWS RREEF）專業團隊，提供新台幣、日圓與美元三種幣別，採季配息機制，主要投資「日本股票、日企美元債券、日本REITs」三大資產，掌握市場成長紅利。

聯邦投信表示，2025年10月日本股市表現亮眼，主因在於新任首相高市早苗上任後，市場期待她推動擴張性的經濟政策，再加上美國科技股強勢上漲，投資人信心明顯回升，隨著政治不確定性下降，日經指數中期有望挑戰新高。