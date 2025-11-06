台股基金績效亮眼 大盤短期若顯著拉回 可分批布局

台股昨（5）日隨國際股市重殺，綜合合庫、富邦、統一、街口等今年績效優異的投信業者對台股看法，下挫應屬於漲多回檔，多頭格局仍未變，長線而言，股價終將回歸基本面。

續看好AI帶來的龐大商機，須留意市場正從期待AI階段開始進入檢驗AI變現能力的階段，建議若短期出現顯著拉回，反而可視為分批布局良機。

根據Lipper統計至3日，今年以來，台股共同基金前十強績效表現在49%之上，其中，合庫投信旗下的合庫台灣、合庫台灣高科技，兩檔繳出超過63%的亮眼表現，五成之上有街口台灣、街口中小型、富邦日盛、富邦新台商、野村台灣運籌、野村鴻運、元大多多基金。

合庫台灣高科技基金經理人顧克勤說，近期台股進入第3季財報公布高峰期，企業獲利與展望是否高於預期，對股價的影響性正在擴大中，市場恐較震盪。由於台股創歷史新高，因此選股優於選市更為重要。

富邦投信表示，從目前市況各指標都顯示市場資金充沛，此將成為台股多頭續強助力；而2026年科技仍是核心資金配置首選，其中又以AI供應鏈、無人機、機器人為核心關鍵性行業，惟指數評價已來到高位，研判後續將呈現類股輪動加劇、震盪擴大。

統一經建基金經理人楊孟喬指出，台股指數進入大箱型區間震盪，主要出自兩大因素：首先，美聯準會鮑爾發言偏鷹，導致市場對12月降息預期下修，失望情緒引發美股修正，連帶使台股承壓；其次，則是10月以來股市快速上漲，吸引投機性資金進場，較容易對消息面的變化過度反應，造成台股波動放大。

街口投信指出，展望第4季，AI伺服器、高階封裝與雲端資料中心擴產，將繼續推升台股出口與資本支出表現，支撐中長期多頭格局。建議投資人持股以科技股為核心，並透過換股操作因應市場震盪；非AI族群則需嚴控配置，以降低不確定性風險。

顧克勤表示，目前選股仍優先選擇2026年有強勁的營運成長動能足以支撐獲利上修帶動股價上漲的公司，看好半導體測試鏈、AI電力、散熱、高速高頻寬的資料傳輸能力、ODM等族群。