快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

減重藥熱銷 醫療產業夯

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

隨GLP-1類藥品療法全球爆紅，減重藥品銷售跟著大幅成長。玉山投信指出，據最新公布財報，美國大藥廠禮來營收年增54%，大幅優於預期，毛利也維持高檔83.6%，禮來並上調全年營收展望至630-635億美元區間，業績成長核心來自GLP-1類療法組合，包括猛健樂（Mounjaro）與Zepbound等藥品在內。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，禮來目前在美國糖尿病與體重管理市場的市占已接近58％，大幅領先競爭對手諾和諾德，不難看出相關療法需求仍在高速擴張，也挹注醫療產業股價表現。

另一方面，禮來預計於今年底向FDA提交口服減重藥orforglipron的上市申請，該藥品有望符合FDA推動的「國家優先藥物」加速審查資格，反映出除現有暢銷藥物外，禮來亦持續部署多項次世代肥胖治療研究。

江宜虔指出，目前全球爆紅的減重藥物以針劑為多數，新一代口服減重藥品可望於2026年上市，看好口服藥接受度高且使用便利，預期將啟動減重藥品新一輪的需求循環。而禮來藥廠目前在研發及上市進度上領先，預期2030年減重藥品市場規模將達到950億美元。根據估計，至2030年口服減重藥錠劑市場，禮來市占率將達53%，其次為諾和諾德藥廠23%，以及其他24%。

除了禮來、諾和諾德，江宜虔說明，輝瑞藥廠也在9月底宣布以49億美元併購小型生物科技公司Metsera，著眼於旗下主要研發的減重藥產品，輝瑞將藉由併購MTSR進軍減重藥品市場。

江宜虔分析，由於醫療生化產業各公司股價表現出現分歧，建議四大次產業應以多元分散配置為主，製藥產業可著重於具有市場領導地位的大型龍頭藥廠，以及擁有高速成長之重磅藥品的公司，生技則以創新研發及擁有併購題材為布局核心；外科手術及機器人手術相關企業的醫療器材產業，也是值得留意的族群。

延伸閱讀

糖尿病友破250萬 籲控糖、減重、護心腎

內科醫周君怡：減重管理 也是一種永續

越南為何「瘦得出名」 肥胖專科醫師實地觀察關鍵在這2項

整理包／瘦瘦針是減重神器？種類、價格、適用族群和副作用一次看

相關新聞

群益臺灣加權反1 搶鏡

群益臺灣加權反1（00686R）周漲2.4%。在川習會之前市場樂觀預估，反應波段漲幅，接下來觀察兩國貿易戰趨緩後是否有實...

台股基金績效亮眼 大盤短期若顯著拉回 可分批布局

台股昨（5）日隨國際股市重殺，綜合合庫、富邦、統一、街口等今年績效優異的投信業者對台股看法，下挫應屬於漲多回檔，多頭格局...

減重藥熱銷 醫療產業夯

隨GLP-1類藥品療法全球爆紅，減重藥品銷售跟著大幅成長。玉山投信指出，據最新公布財報，美國大藥廠禮來營收年增54%，大...

日股基金受惠企業獲利動能與資金回流趨勢 長線布局成市場焦點

日經225指數日前首度攻克5萬點大關，創下歷史新高，儘管近日出現漲多回檔的整理壓力，但法人認為，日本企業獲利動能與資金回...

富坦公司債基金 魅力不減

股市高估值讓華爾街大腕齊聲示警，投資人既擔心短線過熱拉回的風險，也害怕錯失多頭行情。法人指出，非投資等級債與股市同樣受惠...

日本REITs投資亮點多 聯邦投信11/3-11/7募集「聯邦日本收益成長多重資產基金」搭上日本投資機會

隨著日本自民黨總裁高市早苗成為首位女性首相，象徵日本社會邁入新的改革階段。她推動的擴張性財政政策可望帶動國內消費與投資活絡，進一步強化企業獲利與不動產需求。雖然政策仍在醞釀階段，但市場普遍預期，財政支

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。