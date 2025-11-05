快訊

託付給玉山金！三商壽董座員工信曝：做出最有利於公司的決定

南韓人不炒幣了？龍頭交易所成交量暴跌八成 散戶熱錢轉進「這裡」

調查局追太子集團洗錢…查扣神級超跑「麥拉倫洗拿」 天王周杰倫也有

富蘭克林10月美國經濟儀表板：政府關門無礙美國經濟

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林坦伯頓基金集團10月美國經濟儀表板顯示，政府關門無礙美國經濟，整體燈號仍維持在擴張的「綠燈」，至今已連續17個月亮出綠燈。富蘭克林建議投資人多元平衡布局，以掌握歲末行情。

在富蘭克林坦伯頓基金集團美國經濟儀表板追蹤三大類共12項經濟指標中，10月有五個指標因美國聯邦政府關門而暫停更新，包含營建許可、失業金申請、零售銷售、薪資成長、利潤率。

不過，其他七個經濟指標未受影響，商品、卡車運輸、信用利差、貨幣供給維持在「擴張」的綠燈，ISM新訂單、殖利率曲線維持在「謹慎」的黃燈，就業信心維持在「衰退」的紅燈。

富蘭克林投顧表示，10月全球股市展現多頭氣勢再創新高。展望11月，美國聯準會（Fed）無召開利率會議，但日前主席鮑爾發言冷卻了12月降息預期。此外，若美國政府遲未開門，將缺乏經濟數據可考，股市續攻需有更多觸媒。

富蘭克林投顧指出，在美中貿易情勢改善、人工智慧（AI）引領資本支出、美歐消費旺季登場下，全球風險資產仍具韌性。建議投資人採取一股、一債、一平衡的麻花策略，美元及非美元資產並進，以掌握歲末年終旺季行情。

富蘭克林投顧建議，核心首選美國平衡型及非投資等級債券基金，掌握美國經濟軟著陸及Fed降息行情；美股建議挑選科技、創新科技及生技股票基金以參與AI及多元創新商機。

在非美元資產方面，富蘭克林投顧看好全球債券基金及新興當地貨幣債券基金，或以新興市場平衡型基金介入，股票則首選日本股票型基金，另可搭配與傳統股債資產相關性低的黃金股票基金，建議配置約5-10%，有助分散風險並提高報酬機會。

富蘭克林投顧 股票

延伸閱讀

學開手排車更專心？美國家長掀「防分心」訓練風潮

太子集團帛琉洗錢詐騙案 美國制裁名單黃婕、施亭宇拘提到案移送複訊

川普簽行政命令 美對中對等關稅暫緩一年課徵

中挺AI晶片業 電費最高減5成 提高華為對美競爭力

相關新聞

日本REITs投資亮點多 聯邦投信11/3-11/7募集「聯邦日本收益成長多重資產基金」搭上日本投資機會

隨著日本自民黨總裁高市早苗成為首位女性首相，象徵日本社會邁入新的改革階段。她推動的擴張性財政政策可望帶動國內消費與投資活絡，進一步強化企業獲利與不動產需求。雖然政策仍在醞釀階段，但市場普遍預期，財政支

不如指數型基金表現 「超級明星」基金經理人操盤平均報酬率出乎意料

在短期和中期，所有股票和債券，每年的平均報酬率都有可能出現巨大波動，具有高度的不確定性。這使得股票和債券在短期到中期的獲利預測…

日本 REITs 投資亮點多！「這檔基金」搶搭日本投資機會

隨著日本自民黨總裁高市早苗成為首位女性首相，象徵日本社會邁入新的改革階段。她推動的擴張性財政政策可望帶動國內消費與投資活...

共同基金倒閉、60%的基金被迫與其他合併 投資人整體報酬率下場曝

答案並不在於專家不像他們宣稱的那麼專業，而是他們期待自己那些稱不上專業的作為能夠得到優渥的報酬！前面提到過的…

九成台股基金績效領先大盤 主動選股策略再受青睞

台股近期頻創新高，帶動主動操作台股基金表現長紅。據統計，近一周141檔台股基金中，高達135檔績效優於大盤，平均報酬率達...

國內市場 終結連三月失血

隨著地緣政治不確定性逐步的降溫，市場投資意願回歸，資金動能轉強，激勵台灣ETF市場終結連三月淨流出，10月轉為淨申購逾百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。