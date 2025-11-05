富蘭克林10月美國經濟儀表板：政府關門無礙美國經濟

富蘭克林坦伯頓基金集團10月美國經濟儀表板顯示，政府關門無礙美國經濟，整體燈號仍維持在擴張的「綠燈」，至今已連續17個月亮出綠燈。富蘭克林建議投資人多元平衡布局，以掌握歲末行情。

在富蘭克林坦伯頓基金集團美國經濟儀表板追蹤三大類共12項經濟指標中，10月有五個指標因美國聯邦政府關門而暫停更新，包含營建許可、失業金申請、零售銷售、薪資成長、利潤率。

不過，其他七個經濟指標未受影響，商品、卡車運輸、信用利差、貨幣供給維持在「擴張」的綠燈，ISM新訂單、殖利率曲線維持在「謹慎」的黃燈，就業信心維持在「衰退」的紅燈。

富蘭克林投顧表示，10月全球股市展現多頭氣勢再創新高。展望11月，美國聯準會（Fed）無召開利率會議，但日前主席鮑爾發言冷卻了12月降息預期。此外，若美國政府遲未開門，將缺乏經濟數據可考，股市續攻需有更多觸媒。

富蘭克林投顧指出，在美中貿易情勢改善、人工智慧（AI）引領資本支出、美歐消費旺季登場下，全球風險資產仍具韌性。建議投資人採取一股、一債、一平衡的麻花策略，美元及非美元資產並進，以掌握歲末年終旺季行情。

富蘭克林投顧建議，核心首選美國平衡型及非投資等級債券基金，掌握美國經濟軟著陸及Fed降息行情；美股建議挑選科技、創新科技及生技股票基金以參與AI及多元創新商機。

在非美元資產方面，富蘭克林投顧看好全球債券基金及新興當地貨幣債券基金，或以新興市場平衡型基金介入，股票則首選日本股票型基金，另可搭配與傳統股債資產相關性低的黃金股票基金，建議配置約5-10%，有助分散風險並提高報酬機會。