美股多頭續航 聯準會降息連發、縮表喊卡

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國聯準會在最新利率決策會議上再度降息一碼，並宣布自12月起暫停資產負債表縮減（縮表）計畫，是否意味著市場資金流動性正逐漸吃緊？「鉅亨買基金」認為，停止縮表並非流動性危機的預兆，而是為提前防範潛在風險，確保金融體系穩定。主席鮑爾在會後記者會上刻意淡化市場對連續降息的預期，顯示政策焦點已從抑制通膨轉向穩定經濟與金融環境。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，鮑爾多次強調「未來政策將依數據與風險而定」，凸顯聯準會內部對降息節奏仍存歧見。過去幾次會議投票顯示，委員對降息的時機與幅度並未形成共識，因此本次降息後「暫緩進一步行動」的表態，可能是鮑爾在內部平衡意見的策略。同時，這也反映出聯準會希望保留政策彈性，不願過早釋出寬鬆承諾，以免引發市場過度反應。

縮表是指聯準會讓到期的公債與房貸抵押證券（MBS）不再投資，以此回收市場資金。近期美國金融體系出現短期資金吃緊跡象，隔夜擔保融資利率（SOFR）多次高於聯邦基金利率上限，銀行間借貸成本上升、流動性收縮。張榮仁分析，在此背景下若繼續縮表，恐使金融市場壓力加劇。因此暫停縮表是一項「預防性」措施，有助於維持資金面穩定、避免市場信心動搖。

雖然部分地區銀行出現呆帳攀升，但美國大型銀行的資產負債表仍穩健，資本適足率維持高檔。「鉅亨買基金」指出，聯準會歷經次貸風暴、新冠疫情及矽谷銀行事件後，累積了豐富的危機應對經驗與政策工具，包括貼現窗口、臨時融資機制與流動性支援方案等，皆可在必要時迅速啟動。因此，暫停縮表更像是「先發制人」的穩定手段，而非反映市場恐慌。

從這次會議結果觀察，聯準會政策主軸已由「防通膨」轉向「維持金融穩定與經濟成長」。張榮仁認為，美國經濟基本面依舊穩健，消費支出與就業市場動能強勁，企業獲利連續優於預期，整體並無衰退疑慮。在流動性逐步改善的環境下，風險性資產有望持續獲得支撐，建議投資人可透過「鉅亨超底王」的定期定額+逢低自動加碼策略，穩健參與美股市場。

