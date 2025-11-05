台股行情震盪加劇 10檔台股基金績效搶鏡

美股4日收黑，台股大盤5日跟著重挫399點，收在27,717點。行情震盪之際，投資人若想參與市場，不妨挑選優質基金進場卡位。觀察台股一般型股票基金，在10月繳出亮眼績效表現的前十名中，統一投信就占了4檔，漲幅都超過16%。統一投信表示，近期台股漲幅較高，易引發獲利了結賣壓，導致波動加大；但台股基本面不變，短線拉回仍可視為分批布局機會。

加權指數10月看回不回，一口氣上漲2,413點，寫下單月第二大漲點，漲幅超過9%。不過產業冷熱兩樣情，半導體在內等6類產業指數繳出優於大盤的表現；但有多達24類產業指數跑輸大盤，其中17類指數更是不漲反跌。如今大盤在11月首個交易日創高後，隨即遇壓下跌，選股難度激增的情況下，對於有意進場的投資人來說，挑選績效表現突出，且有經理人主動操盤的台股基金，也是降低波動風險的方法之一。

根據晨星統計10月數據，績效前十強的台股一般股票型基金，漲幅均打敗大盤，以合庫台灣基金漲幅20.4%位居第一。若從投信業者來看，前十名排行榜中就有四檔為統一投信旗下基金，依序為統一全天候基金、統一黑馬基金、統一台灣動力基金、統一大滿貫基金，漲幅分別約17.3%、16.8%、16.7%、16.6%。

展望台股後市，統一投信台股研究團隊表示，台股短期漲多，且融資餘額逐漸回升，顯示投機性資金進場，較易受短線消息面影響，使股市出現較大賣壓。但長遠來看，AI需求持續暢旺，台股整體企業獲利持續向上，將為台股基本面帶來支撐。目前市場資金仍持續往AI產業靠攏，選股宜以成長趨勢明確的產業供應鏈為優先，包括散熱、記憶體、零組件及半導體等。