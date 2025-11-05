快訊

中國大陸市場產業政策加持 未來可期

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

中國大陸市場今年以來資金動能加速，助力股市上行，大陸A股上證指數10月28日站上4,000點，創下十年新高，科技股領漲，板塊輪動良好。「十五五」規劃，產業政策有利中國大陸資產價值重估之路持續發酵。中國大陸本土資金陸續從銀行流向股市，此外美國重啟降息，人民幣強勢格局有望延續，外資對陸港股興趣逐漸增強。

兆豐投信中國內需A股基金研究團隊表示，大陸市場改革開放可望加速推進外資加碼投資大陸資產，中國大陸證監會表示，近期將加速落實2025年資本市場對外開放一籃子重點措施，包括推出QFII制度優化方案，進一步優化准入管理、投資運作等安排。從政策傳遞的訊號來看，市場分析普遍認為，進一步提高跨國投資融資便利性等措施，值得期待，外資機構可望投入更多關注在中國大陸市場。

兆豐投信中國內需A股基金研究團隊強調，未來看好產業政策方向，尤其在科技創新主題：AI、半導體、機器人、創新藥，以及「反內卷」主題，但中美貿易等不確定性因素仍然存在，建議積極的投資人，可以透過專業團隊操作，分批布局中國內需A股基金，或是定期定額投資，掌握大陸市場長期投資機會。

