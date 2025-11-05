日本 REITs 投資亮點多！「這檔基金」搶搭日本投資機會

隨著日本自民黨總裁高市早苗成為首位女性首相，象徵日本社會邁入新的改革階段。她推動的擴張性財政政策可望帶動國內消費與投資活絡，進一步強化企業獲利與不動產需求。雖然政策仍在醞釀階段，但市場普遍預期，財政支出與基建投資的增加將對房地產市場形成正向循環，有助REITs租金持續成長。

根據彭博統計，日本REITs近五年總體租金成長已超過20%，顯示市場基本面穩健、租賃需求持續擴張。聯邦投信表示，隨著政策與資金雙重推動，日本股票、債券與REITs市場正迎來結構性成長機會。

聯邦投信為協助投資人掌握這波長線趨勢，於11月3日至11月7日募集「聯邦日本收益成長多重資產基金」，為國內少數將日本REITs納入核心配置的多重資產型基金。

「聯邦日本收益成長多重資產基金」日本REITs投資顧問DWS(RREEF)表示，日本REITs有五大亮點：首先，日圓資產中，REITs有高於日本股票與日本政府公債的配息率；第二，建築成本上漲和新開發案損益平衡租金上漲將導致2026年及以後租金強勁成長。

第三，估值具吸引力，日本REITs的估值仍處於歷史低點；第四，實體房地產價格仍然高，導致日本REITs增加了股票回購以改善股東回報率；第五，與全球REITs與全球股票相關性低，與全球REITs相關係數0.5，與全球股票相關係數0.6。

「聯邦日本收益成長多重資產基金」結合聯邦投信、日本生命旗下日生資產管理（Nissay Asset Management）與德意志資產管理（DWS RREEF）三方專業團隊，形成兼具在地洞察與全球視野的「黃金三角陣容」。

聯邦投信指出，透過跨資產布局與在地顧問專業洞見，投資人可參與日本經濟轉型契機，掌握市場成長紅利，追求穩定收益機會與長期財富增值的可能。

該基金提供新台幣、日圓與美元三種幣別，採季配息機制，並投資「日本股票、日企美元債券、日本REITs」三大資產，藉由動態配置策略平衡收益與成長潛力。