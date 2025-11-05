TISA基金績效亮麗 統一台灣動力上揚16.8%最突出

FED啟動降息循環，資金行情發酵，加權指數10月單月上漲9.3%，統計目前市面上21檔投資國內標的的TISA級別基金，10月單月打敗大盤的有11檔。其中又以統一台灣動力基金績效16.8%、統一大滿貫基金16.6%的表現最突出。

投信法人表示，除了受惠AI需求推波助瀾，TISA級別基金低經理費、免手續費，有利淨值表現，助攻投資台股的TISA級別基金繳出亮眼成績。

統計10月單月，以及今年以來報酬雙雙打敗大盤的則有九檔基金，包括凱基台灣精五門基金、統一台灣動力基金、統一大滿貫基金、PGIM保德信中小型股基金、國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金、PGIM保德信高成長基金、富邦精銳中小基金、群益馬拉松基金、施羅德台灣樂活中小基金。

凱基台灣精五門基金研究團隊表示，據財政部初估，台灣10月出口額介於528億至549億美元，年增率約為28%至33%。隨著AI需求持續強勁及消費性電子新品備貨旺季來臨，預期電子產業將持續帶動台灣出口成長。台廠的技術優勢與產業領先地位，也持續吸引外資青睞，總計9月外資淨匯入91.6億美元，累計前九個月淨匯入326億美元，與去年全年度的378億美元相比，已達86%。2025年的最後兩個月，在電子傳統產業旺季效應加持下，可望持續吸引外資匯入。

凱基台灣精五門基金研究團隊指出，隨著AI晶片規格不斷升級，對晶片的製程技術與良率也會更加要求，進一步帶動晶片測試及相關設備產業的需求。台灣測試服務產業憑藉技術領先與在地化供應鏈優勢，有望在AI趨勢中維持強勢競爭力，將是下一階段可以留意的投資方向。

統一大滿貫基金經理人張哲瑋表示，主計總處公布台灣第3季GDP概估值，年增率衝上7.64%，較8月間的預測大幅增加4.73個百分點。主要受惠AI熱潮持續，加上消費性電子產品備貨需求增加所致。由於第3季經濟表現遠超預期，受惠AI需求強勁、出口動能仍在，經濟成長率可望再上修，有望超越4.5%，甚至趨近5%。

台股企業在AI成長下帶動，營收持續上升，惟目前股市持續創下新高，預估短線將呈現大區間震盪。建議投資策略以選股為重，看好長線成長趨勢明確的AI類股。