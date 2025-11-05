國內市場 終結連三月失血

隨著地緣政治不確定性逐步的降溫，市場投資意願回歸，資金動能轉強，激勵台灣ETF市場終結連三月淨流出，10月轉為淨申購逾百億元，其中，最受到資金青睞的前三大熱門標的雖然都是台股ETF，但不再看到高股息ETF的身影。

主要股市逐步來到高檔，連帶第3季ETF資金動能轉弱，部分資金傾向獲利了結，根據統計，7月、8月、9月連續三個月整體ETF都呈現淨流出，分別遭到淨贖回218億元、571億元、424億元。

10月間美中關稅戰又再度引起波瀾，但市場歷經川普解放日的震撼教育下更傾向拉回上車，加上聯準會主席鮑爾及輝達執行長黃仁勳談話中都釋出「AI熱潮並非泡沫」的論調，隨時序來到第4季，市場也將目光轉向2026年，具高成長性高的資產仍受到資金矚目，10月ETF獲得約199億元的淨申購。

以個別ETF來看，10月獲得資金青睞的前十大ETF，類型涵蓋台股三檔、期信商品三檔、海外債三檔、海外股一檔。依序為元大台灣50的680億元、國泰台灣領袖50的77億元、富邦科技75億元、期街口S&P布蘭特油正2的67億元、期元大S&P黃金64億元、國泰投資級公司債40億元、期元大S&P黃金正2的37億元、凱基新興債10+的34億元、富邦NASDAQ的29億元、國泰10Y+金融債26億元。

不同以往，高股息ETF未出現在10月資金偏好前十大標的，主要反應兩因素：第一，眾多高股息ETF下調配息率，動輒雙位數配息率不再；第二，今年來盤面風格由高成長股引領，高股息ETF報酬率大幅落後大盤。

國泰投信ETF研究團隊表示，AI應用需求熱絡帶動，出口強勁超預期，主計總處概估第3季GDP達7.64%，明顯優於原先預測的2.91%，Q4景氣展望有望維持正向；AI題材延續也推升外銷訂單動能，伺服器相關資通訊訂單除農曆年期間季節性影響，其他月份均維持高成長，顯示電子供應鏈需求強韌。

就債券市場部分，國泰10Y+金融債經理人鄭凱允表示，Fed利率決策出現分歧，加上會後聲明將經濟活動從成長趨緩轉為溫和擴張，進而讓市場擔憂未來降息速度可能放緩。整體FOMC會議偏鷹，金融市場反映降息預期縮窄，美債殖利率跳升，債價受到影響。