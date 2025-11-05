美非投等債 法人按讚

美國聯準會（Fed）重啟降息，各類債券普遍受惠。法人指出，美國經濟溫和成長，有利於非投資等級債券。此外，美國非投資等級債券還受惠於基本面大幅改善、違約率下滑、人工智慧（AI）相關投資增加等利多。

安盛投資管理美國固定收益投資專家史帝文森（Jack Stephenson）昨（4）日來台指出，美國經濟雖然放緩，但年初所擔心的衰退機率大幅下滑。彭博資訊統計顯示，法人目前預期美國今年及2026年的經濟成長率都仍有1.8%；但今年通貨膨脹率預估為2.8%，明年則為2.9%，都高於Fed目標。

安盛預估Fed年底前會再降息1碼，明年則降三次。史帝文森認為，明年Fed新主席上任後，可能加快降息，政策錯誤風險隨之升高，也就是降息太快推升通膨，因此又必須開始升息。

史帝文森指出，隨著市場對Fed進一步降息的預期升高，投資人風險偏好可望提升，資金流入動能增強。美國非投資等級債券票面利率有6.8%，雖然低於4月時的8.5%，但也相當有吸引力，有望吸引追求收益的投資人。

史帝文森指出，儘管關稅對各產業的影響不一，但非投資等級債券發行人整體仍展現穩健的營收成長與良好基本面。違約率持續維持在低檔，顯示企業具備高度韌性，能有效因應當前經濟挑戰。

就基本面來看，史帝文森指出，美國非投資等級債券信評持續改善，BB等級債占比從15年前的37.9%大幅提升到55.2%，CCC或以下等級債則從15.9%降到10.5%；有擔保品的債券比重也大幅提高；市場買賣價差減少，因而提高流動性。

另外，美國非投資等級債券有效存續期降到三年以下，創歷史新低，顯示利率波動風險也降低。史帝文森分析，近年來，有不少天期較長的明日之星升等為投資等級債之後，整體非投資等級債的存續期就降低了。