REITs 基金 迎補漲契機

全球降息循環啟動，但因市場變數仍大，主要股市高檔震盪。投信法人表示，REITs基金為內需導向產業，受美中貿易衝突干擾程度較低，又可望在借貸成本下降後，迎來行情修復契機，第4季有望成為REITs基金展現收成與補漲契機的時機點。

觀察近半年表現較好的含REITs基金，包括復華全球資產證券化基金、凱基未來世代關鍵收息多重資產基金等，都有雙位數的報酬，近一月績效也逾3%。

美國聯準會（Fed） 自9月降息一碼，開啟降息周期，但中美兩國10月初因稀土與鋰電池供應貿易衝突再起，雖在川習會後暫時緩解，但市場仍充滿不確定性因素。凱基投信表示，REITs基金不僅可受惠於降息循環，更因為產業基本面較不受貿易衝突影響，市場持續偏多看待其第4季表現。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金除可受惠REITs在降息循環下的利多，同時可參與科技股的成長動能，在AI仍是長線商機主旋律的市場環境下，可提供投資人不同投資選項。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，整體而言，目前多數產業租金呈現溫和擴張走勢，其中AI需求強勁提升資料中心、電力等基礎建設的租賃需求。另外醫療辦公室結合辦公室及醫療診所特性，具高承租率及長期穩定租約好處，投資需求穩健，未來表現值得期待。近期美國公債殖利率回穩，REITs市場波動減緩，隨降息循環啟動，REITs市場可望迎來轉機，投資人可趁評價仍具吸引力之時，逢低布局REITs相關投資。

投信法人指出，日前美國聯準會如市場預期，再決議繼續降息1碼至3.75%~4%，雖然12月是否再度降息目前仍無定論，此次降息釋出的熱錢，仍有望挹注REITs市場。