九成台股基金績效領先大盤 主動選股策略再受青睞

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股近期頻創新高，帶動主動操作台股基金表現長紅。據統計，近一周141檔台股基金中，高達135檔績效優於大盤，平均報酬率達5.2%，整體勝率逾96%，顯示資金積極追逐成長題材與強勢族群。法人建議，投資人可以台股基金，參與台股未來上漲契機。

根據CMoney統計至3日，多達135檔基金績效擊敗大盤，顯示主動式台股基金可在盤勢多空之際來回靈活操作彰顯績效。

另外，進一步觀察台股基金整體績效，近一周、近一季、今年來也都打敗大盤，而單周前十強包括：復華高成長、群益創新科技、統一龍馬、復華復華、聯邦精選科技、群益長安、兆豐豐台灣、瀚亞中小型股、合庫台灣、統一全天候等績效介於7.8%至8.6%之間，表現亮眼。

台股基金近周前十強績效
復華投信表示，科技股受AI發展與企業獲利上修支撐，加上聯準會溫和降息，股市多頭格局可望延續。此外，算力需求提升與科技巨頭持續擴大資本支出，包括輝達投資千億美元於OpenAI基礎建設，將帶動相關晶片與雲端供應鏈成為後市布局焦點。

群益創新科技暨群益長安基金經理人陳朝政表示，針對當前台股盤勢與產業趨勢，建議投資者採取謹慎但積極的操作策略，以抓住短線修正後的反彈契機。短線上應控管風險，觀察融資餘額快速累積、技術面乖離率擴大的變化。

陳朝政指出，中長期布局仍以AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主，因其具備高成長性與產業集中度，將驅動台灣出口與獲利持續擴張。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。

