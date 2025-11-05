快訊

解禁了！無其他確診案例 明中午起開放活豬運輸、7日起拍賣屠宰解禁

國台辦神秘新發言人張晗 與宋濤、趙世通一樣來自中聯部

慘被2組人盯上！高雄房產董座遭劫500萬 搶匪剛得手又被另一幫搶光

聽新聞
0:00 / 0:00

不如指數型基金表現 「超級明星」基金經理人操盤平均報酬率出乎意料

聯合新聞網／ 樂金文化
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

在開出我們的投資處方之前，先歸納一下本章和前一章所得到的結論。

1.在非常長期來看，所有股票和所有債券的年平均報酬率都相當穩定和正面。股票的報酬率又高於債券。

本文出自《駕馭機運的長贏思維》
本文出自《駕馭機運的長贏思維》
2.在短期和中期，所有股票和債券，每年的平均報酬率都有可能出現巨大波動，具有高度的不確定性。這使得股票和債券在短期到中期的獲利預測，近乎不可能。尤有甚者，所謂的中期時間長度，有可能比某些投資人的整個投資時間還要更長。

3.個別股票報酬的波動情形，會大於相同類型各種股票加總起來的平均報酬。而後者的波動幅度又大於市場上所有股票平均起來的報酬率。債券的情況，也和股票類似。

4.風險和報酬之間是正相關的，雖然未必完全相關。例如，股票的投資報酬率變動就比債券來得大，它潛在的風險較大，但是潛在的報酬率也較高。然而，風險和報酬之間的正相關，也並非絕對。

這表示只是就平均而言，風險較高的投資（股票），它的報酬率也會較高。同樣地，像是私募股權、創投、不動產和避險基金等另類投資，風險都比投資股票來得高，因此可能產生很大的利潤或是高額的虧損。

5.專家和複雜的預測模型，並不保證報酬會比股市的平均報酬來得好。也就是說，在特定時間和特定市場，這群專家和他們的投資模型能夠贏過市場表現的機率，比起純粹機運的比例高不了多少。

即使是少數「超級明星」的基金經理人，他們也許不過就是少數比較幸運的人。換句話說，主動管理型基金的報酬率普遍不如指數型基金的表現，至少平均來說是如此。

6.專家及投資模型，在過去和未來的市場表現上面，並無關係。換言之，要以過去的成功來預測未來可能的正面成效，未必有用。

（本文出自《駕馭機運的長贏思維》作者：史畢羅斯．馬克里達奇, 羅賓．霍格思, 阿尼爾．加巴 譯者：吳鄭重)

編輯推薦

相關新聞

不如指數型基金表現 「超級明星」基金經理人操盤平均報酬率出乎意料

在短期和中期，所有股票和債券，每年的平均報酬率都有可能出現巨大波動，具有高度的不確定性。這使得股票和債券在短期到中期的獲利預測…

日本 REITs 投資亮點多！「這檔基金」搶搭日本投資機會

隨著日本自民黨總裁高市早苗成為首位女性首相，象徵日本社會邁入新的改革階段。她推動的擴張性財政政策可望帶動國內消費與投資活...

共同基金倒閉、60%的基金被迫與其他合併 投資人整體報酬率下場曝

答案並不在於專家不像他們宣稱的那麼專業，而是他們期待自己那些稱不上專業的作為能夠得到優渥的報酬！前面提到過的…

九成台股基金績效領先大盤 主動選股策略再受青睞

台股近期頻創新高，帶動主動操作台股基金表現長紅。據統計，近一周141檔台股基金中，高達135檔績效優於大盤，平均報酬率達...

國內市場 終結連三月失血

隨著地緣政治不確定性逐步的降溫，市場投資意願回歸，資金動能轉強，激勵台灣ETF市場終結連三月淨流出，10月轉為淨申購逾百...

REITs 基金 迎補漲契機

全球降息循環啟動，但因市場變數仍大，主要股市高檔震盪。投信法人表示，REITs基金為內需導向產業，受美中貿易衝突干擾程度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。