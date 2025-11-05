不如指數型基金表現 「超級明星」基金經理人操盤平均報酬率出乎意料

在開出我們的投資處方之前，先歸納一下本章和前一章所得到的結論。

1.在非常長期來看，所有股票和所有債券的年平均報酬率都相當穩定和正面。股票的報酬率又高於債券。

2.在短期和中期，所有股票和債券，每年的平均報酬率都有可能出現巨大波動，具有高度的不確定性。這使得股票和債券在短期到中期的獲利預測，近乎不可能。尤有甚者，所謂的中期時間長度，有可能比某些投資人的整個投資時間還要更長。

3.個別股票報酬的波動情形，會大於相同類型各種股票加總起來的平均報酬。而後者的波動幅度又大於市場上所有股票平均起來的報酬率。債券的情況，也和股票類似。

4.風險和報酬之間是正相關的，雖然未必完全相關。例如，股票的投資報酬率變動就比債券來得大，它潛在的風險較大，但是潛在的報酬率也較高。然而，風險和報酬之間的正相關，也並非絕對。

這表示只是就平均而言，風險較高的投資（股票），它的報酬率也會較高。同樣地，像是私募股權、創投、不動產和避險基金等另類投資，風險都比投資股票來得高，因此可能產生很大的利潤或是高額的虧損。

5.專家和複雜的預測模型，並不保證報酬會比股市的平均報酬來得好。也就是說，在特定時間和特定市場，這群專家和他們的投資模型能夠贏過市場表現的機率，比起純粹機運的比例高不了多少。

即使是少數「超級明星」的基金經理人，他們也許不過就是少數比較幸運的人。換句話說，主動管理型基金的報酬率普遍不如指數型基金的表現，至少平均來說是如此。

6.專家及投資模型，在過去和未來的市場表現上面，並無關係。換言之，要以過去的成功來預測未來可能的正面成效，未必有用。

本文出自《駕馭機運的長贏思維》