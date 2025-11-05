共同基金倒閉、60%的基金被迫與其他合併 投資人整體報酬率下場曝

債券投資也是如此。有專家管理的債券基金比各種指數債券的績效表現低1％到1.7％。在債券的一般報酬率偏低的情況下，這相當於3％的股票基金報酬差異。

關於主動管理型債券基金的學術研究較少，但其中一項最早的相關研究，發表在1993年的《商業期刊》（The Journal of Business）上。

本文出自《駕馭機運的長贏思維》 該研究指出，「在各種類型的債券基金當中，我們發現債券基金的整體表現，在扣除相關費用之後，其表現皆不如相關的債券指數。我們在不同的假設模型上，都得到相同的結果」。

那麼非主動管理的基金又是如何呢？它們就是所謂的「指數型」基金。其目標是追蹤市場平均表現，不管是持有特定清單中的所有股票（例如道瓊指數），或是其中最具代表性的部分股票。

這也是本章前面例子中，圖書館員珍的致富之道。在1980年投資5萬美元，長期持有二十五年之後的結果，就像那兩位圖書館員諾瑪和珍的做法。比較簡單的理解方式，就是把它想像成將錢存入固定利率的儲蓄存款，整整二十五年都不去動它。

我們從這當中學到的第一個昂貴的教訓，就是每年報酬率的微小差異，在二十五年的複利累積下所累積而成的差異是相當巨大的。即使是對於統計學家而言，也會覺得相當詫異。為什麼珍和諾瑪的投資結果，差異如此巨大？

答案並不在於專家不像他們宣稱的那麼專業，而是他們期待自己那些稱不上專業的作為能夠得到優渥的報酬！前面提到過的約翰．柏格，他長期以來一直大力批評共同基金業界，而且他本身就是業界人士。

他的主要抱怨之一，就是投資人的成本太高了，約占投資金額的2％到3％，而這還是尚未計入進出費用時的成本。

柏格的另外一項批評，就是有很大比例的共同基金倒閉或被迫和其他基金合併；在1970 年到2005 年之間，有高達60％的基金被迫合併！但是當基金合併時，過往的基金報酬率並未被計入合併之後的新基金當中。

所以，投資人除了要承擔虧錢的風險之外，所謂10％的年投資報酬率，據估計，比實際的數字高出0.5%到1.0%。確切數字很難估算，但是有一個明確的事實就是：一般投資人的整體報酬率，會遠低於共同基金的平均報酬率。

（本文出自《駕馭機運的長贏思維》作者：史畢羅斯．馬克里達奇, 羅賓．霍格思, 阿尼爾．加巴 譯者：吳鄭重)