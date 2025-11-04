外資買亞股 最挺印度

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

川習會落幕，亞股上周表現平穩，外資對亞股整體為買超，對印度買超7.6億美元最多，其次是南韓的4.2億美元、印尼的3.3億美元；賣超以對台股賣超1.9億美元最多，其次是泰國的1.6億美元。新興亞股上周以南韓大漲4.2%最強，其次是台股漲2.5%，其他則都收黑，以越南2.5%跌最重。

外資最近持續賣超台股，今年以來對台股買超縮水到48.5億美元，仍居新興亞股第一，其次是南韓的34億美元；賣超則以對印度賣超153.4億美元最多，其次是越南的45.7億美元。今年以來，主要新興亞股以南韓漲75.9%最優，再來是越南的38%、台股的23%，但菲律賓跌逾10%最弱。

外資10月賣超台股25.9億美元，加權指數仍強漲逾9%。主動安聯台灣高息（00984A）經理人施政廷表示，人工智慧（AI）、科技等成長股擔綱主流，市場對於聯準會（Fed）降息預期持續增強，也樂觀回應美國重量科技股財報及川習會的正向訊息。台股高檔震盪，更需要以主動方式兼顧成長與股息。

法人表示，川習會落幕、雲端服務供應商財報突顯AI需求延續強勁、台股10月大漲逾2,400點、歷年11月台股上漲機率近九成等利多因子，可望帶動台股持續多頭行情。但台股短線漲幅已大，須留意短線修正，看好具業績題材的績優權值股。

外資10月來轉為買超印度，縮減今年來的賣超金額。群益印度中小基金經理人向思穎分析，今年來資金集中AI族群，令缺乏AI題材的印度漲幅受限。但隨著Google、OpenAI、Perplexity等企業宣布加大在印度的投資，有望加速印度AI產業發展。

