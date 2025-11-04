快訊

美股商品 資金簇擁

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

過去一周整體股票型ETF獲資金淨流入較上周倍增至531.3億美元，主要為美國淨流入319.6億美元。半導體類股引領日經225指數突破5萬點大關，日本轉向為淨流入65.9億美元，帶動整體亞洲合計有109.4億美元淨流入。

川習會達成貿易框架協議，美中情勢改善激勵主要股市續揚。聯準會如預期再降息1碼，加上整體企業財報表現穩健，科技股持續扮演領頭羊。

富蘭克林證券投顧表示，全球股市10月展現多頭氣勢，連七個月月線收紅且再創新高。預期美中貿易情勢改善、AI引領資本支出及美歐消費旺季登場下，風險性資產有望震盪走堅，建議採取股＋債＋平衡的麻花策略，掌握歲末年終旺季行情。

核心首選美國平衡型及非投資等級債券型基金，分享經濟穩增長和資金寬鬆行情。股票部分，逢震盪加碼或大額定期定額，首選科技、創新科技股票型基金，參與AI長線榮景。另為順應全球分散投資趨勢，首選全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金，或以新興市場平衡型基金介入。

