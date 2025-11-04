今年以來AI浪潮持續衝高，美國科技巨頭為AI發展主力，吸引投資人目光，根據集保中心統計，今年新成立的美股原型ETF共有七檔，已累積超過13萬股民，透過ETF參與美股行情。

美股科技巨頭上周陸續公布財報，蘋果、微軟、Alphabet均繳出亮眼成績單，為市場注入強心針。與此同時，聯準會再次降息一碼，寬鬆的貨幣政策為股市提供有力支撐，雙重利多吸引大量資金湧入美股市場。

根據集保中心統計至10月31日最新數據，投資人對於美股原型ETF的偏好非常明確，追蹤美國大型龍頭股的ETF最受青睞，相關標的股東人數合計突破7萬人，占整體新成立美股ETF投資人數逾五成。其中統一美國50 ETF（009811）以35,005位股東居冠，貝萊德標普卓越50 ETF緊追在後。 而AI算力需要電力，鎖定美國電力基建的新光美國電力基建ETF，也吸引了2.4萬股民。

展望美股後市，統一美國50 ETF經理人吳湘菱表示，第4季受惠降息資金活絡，科技產業持續看俏，節慶旺季帶動消費回溫，有望推升美股年末表現。近年美股大型成分股表現優於大盤並非偶然，主因首先包括AI發展需高資本支出，這讓具備雄厚資源的大型企業形成「大者恆大」的競爭優勢；二是疫情、地緣衝突及關稅戰，促使資金偏好具抗震韌性與長線成長力的產業龍頭。尤其在關稅壓力下，大型企業在供應鏈分散、議價能力及現金流等更具優勢。

新光美國電力基建ETF研究團隊表示，生成式AI與雲端服務推升美國資料中心用電，帶動電力公司與獨立發電廠相繼擴產、併購與簽長約，激勵股價隨基本面改善水漲船高。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌強調，根據美國能源資訊署（EIA）預測，隨著AI運算與雲端伺服器快速擴張，全美電力消耗量預計在今年、明兩年達歷史高峰，預估AI讓美國電網出現核電回歸、燃氣補位。