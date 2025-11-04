短債、非投等債 受青睞

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
債券ETF受益人數近一周增加前十
在政經因素干擾之下，聯準會後續的降息節奏與強度評估不易，債券ETF的吸引力降溫，根據集保中心最新公布的債券ETF受益人統計數據，截至10月31日止，近一周主、被動式債券ETF受益人數減少3,909人，總人數為186.8萬人，102檔產品中，僅31檔產品受益人數增加。

觀察受益人增加前十名的債券ETF，以短天期債、非投等債最受青睞，前四名分別是群益ESG投等債0-5（00985B）、群益優選非投等債、第一金優選非投等債、國泰US短期公債。

法人表示，聯準會雖重啟降息循環，不過同時仍有政策與經濟不確定性的干擾，接下來降息路徑不明，所幸經濟保有韌性，發債企業營運尚屬穩健，市場對於存續期偏短、利率敏感度相對較低，又能提供收益的短天期投等債、非投等債配置需求仍在。

群益ESG投等債0-5ETF經理人謝明志表示，後續降息節奏與強度不易評估，利率市場走勢難以掌控，短天期投等債的優勢在於其存續期間較短，對於利率波動的敏感度相對較低，有助降低投資債券所承擔的利率風險，且也能提供收益。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，現階段經濟無衰退疑慮，發債企業營運尚屬健康，違約可能性低，非投等債具票息高和低存續期特性，既能滿足投資收益，面對降息仍難掌握環境，也能發揮波動抵禦能力。

美股商品 人氣攀升

今年以來AI浪潮持續衝高，美國科技巨頭為AI發展主力，吸引投資人目光，根據集保中心統計，今年新成立的美股原型ETF共有七...

新興債當紅三多護體 專家建議布局當地公債 分散美元資產

新興市場債券今年來領漲各類主要債券。法人指出，新興市場債受惠於通貨膨脹溫和、美國聯準會（Fed）轉向寬鬆、美元走弱等三大...

在政經因素干擾之下，聯準會後續的降息節奏與強度評估不易，債券ETF的吸引力降溫，根據集保中心最新公布的債券ETF受益人統...

外資買亞股 最挺印度

川習會落幕，亞股上周表現平穩，外資對亞股整體為買超，對印度買超7.6億美元最多，其次是南韓的4.2億美元、印尼的3.3億...

美股商品 資金簇擁

過去一周整體股票型ETF獲資金淨流入較上周倍增至531.3億美元，主要為美國淨流入319.6億美元。半導體類股引領日經2...

降息節奏放緩但趨勢不變 美國投資等級債穩健體質開啟收益與潛在價差契機

美國聯準會FOMC會議宣布降息1碼，將基準利率區間下調至3.75%至4%。儘管主席鮑爾於會後表示「降息並非定局」，市場解讀略偏鷹派，使美債殖利率短線反彈，但整體「漸進式降息」趨勢並未改變，長線利率環境

