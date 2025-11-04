短債、非投等債 受青睞

在政經因素干擾之下，聯準會後續的降息節奏與強度評估不易，債券ETF的吸引力降溫，根據集保中心最新公布的債券ETF受益人統計數據，截至10月31日止，近一周主、被動式債券ETF受益人數減少3,909人，總人數為186.8萬人，102檔產品中，僅31檔產品受益人數增加。

觀察受益人增加前十名的債券ETF，以短天期債、非投等債最受青睞，前四名分別是群益ESG投等債0-5（00985B）、群益優選非投等債、第一金優選非投等債、國泰US短期公債。

法人表示，聯準會雖重啟降息循環，不過同時仍有政策與經濟不確定性的干擾，接下來降息路徑不明，所幸經濟保有韌性，發債企業營運尚屬穩健，市場對於存續期偏短、利率敏感度相對較低，又能提供收益的短天期投等債、非投等債配置需求仍在。

群益ESG投等債0-5ETF經理人謝明志表示，後續降息節奏與強度不易評估，利率市場走勢難以掌控，短天期投等債的優勢在於其存續期間較短，對於利率波動的敏感度相對較低，有助降低投資債券所承擔的利率風險，且也能提供收益。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，現階段經濟無衰退疑慮，發債企業營運尚屬健康，違約可能性低，非投等債具票息高和低存續期特性，既能滿足投資收益，面對降息仍難掌握環境，也能發揮波動抵禦能力。