新興債當紅三多護體 專家建議布局當地公債 分散美元資產

新興市場債券今年來領漲各類主要債券。法人指出，新興市場債受惠於通貨膨脹溫和、美國聯準會（Fed）轉向寬鬆、美元走弱等三大利多，前景依然看好。投資人可布局全球當地公債或新興國家當地公債基金，做為分散美元資產的布局。

今年前十個月，摩根大通新興市場美元主權債指數大漲12.8%，高於美銀美國投資等級債指數的7.6%、美銀亞洲投資等級債指數的7.6%、美銀美國非投資等級債指數的7.3%。

國泰投顧表示，新興市場債正以「金髮女孩」姿態，展現具吸引力的前景，受惠於三項利多。首先，全球經濟展現韌性且新興市場通膨溫和。國際貨幣基金（IMF）10月中將全球2025年經濟成長預測由先前7月預估值3%上調至3.2%、新興市場經濟成長率從4.1%上調至4.2%，顯示關稅政策的不確定性影響逐漸收斂。

摩根士丹利研究指出，許多新興市場的通膨持續溫和，預估全球新興市場2025年通膨率為1.3%，低於全球的1.8%、歐元區的2%、日本的2.1%，更遠低於美國的3.1%。

其次是Fed貨幣政策轉向寬鬆，可望支撐進一步降息。國泰投顧指出，Fed認為目前美國商品價格上漲主要反映關稅，而非廣泛持久的通膨壓力，此趨勢意味通膨風險受控。此外，Fed在10月中發布褐皮書，暗示官員目前更關注美國勞動市場降溫。

第三，美元走弱。今年前十個月，DXY美元指數下跌逾8%。國泰投顧分析，美元走弱為新興市場國家帶來多重利多，包含以本幣計價的進口價格下跌、外債負擔降低、輸入型通膨減輕，進而減少各國央行收緊貨幣政策壓力。

國泰投顧指出，歷史經驗顯示，DXY美元指數往往與新興市場美元主權債指數呈現明顯負相關。也就是說，美元指數下滑時，新興債市的表現通常更突出，甚至領漲債市。

新興市場債三利多

富蘭克林投顧表示，Fed重啟降息，利差優勢減退，不利於美元，其他國家當地公債伴隨的貨幣部位可望有匯兌收益挹注。建議投資人可布局全球當地公債或新興國家當地公債基金，做為分散美元資產、分享美元貶值的投資機會。

至於摩根士丹利新興市場債券基金操盤團隊，則專注於新興市場美元主權債，多元布局具轉機題材或被市場錯誤定價的新興市場，目前比重較大的市場包括巴西、羅馬尼亞、烏克蘭、墨西哥等。