產業型基金 人氣好旺 11大類型近一周同步吸金

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
資金流向顯示，11類產業型基金最近一周同步吸金，為2021年第1季以來首見。其中，以電信基金單周進帳510億美元最多，科技基金吸金金額則達34億美元。

EPFR統計，在10月的第三周，隨著國際金價衝向每英兩4,400美元的歷史新高，實體黃金基金單周吸金84億美元，創歷史新高。在今年之前，黃金基金單周吸金不曾超過40億美元，但今年以來已有七周的單周進帳金額逾40億美元。

美元趨弱，不但有利於金價，也是推升加密貨幣的原因之一。EPFR同時比較了黃金基金及加密貨幣基金的人氣狀況。去年初開始，加密貨幣基金吸金金額勝過黃金基金，但兩者金流走勢亦步亦趨。

不過到今年8月，黃金基金吸金金額重新超越加密貨幣基金。2020年1月底以來，黃金基金累計吸金金額超過1,150億美元，略勝過加密貨幣基金同期間的約1,050億美元。

另外，原物料基金已連續16周吸金，這段期間的淨流入金額累計達185億美元。在最近的一周，吸金最高的是一檔天然資源ETF，吸金前十大相關基金還包括稀土基金。

能源基金則是連五周享有淨流入，共吸金19億美元。在這個產業基金中，有四檔基金單周吸金超過1億美元，剛好都屬於不同的投資主題，包括核能及鈾、煤、原油及天然氣、能源基礎建設。今年以來，則是以核能及鈾基金最受歡迎，其次是能源基礎建設，但原油及天然氣基金人氣最差，今年以來仍是淨流出。

科技基金吸金速度放慢，同樣的現象也出現在科技股導向的台灣及南韓基金。不過，這兩個市場今年以來吸金仍優於其他亞股基金。以泰國基金為例，去年以來已是第90周資金淨流出。法人分析，泰國過度依賴觀光業，但觀光業仍未回到新冠疫情之前的水準，且投資人認為泰國無法受惠於人工智慧（AI）熱潮。

印度駕馭AI的能力同樣受到懷疑。今年以來，在主動操盤的印度基金中，資訊科技股遭減碼的平均幅度超過2個百分點，為減碼最多的產業。印度基金經理人加碼最多的產業是非核心消費股，其次是金融及材料股，預期這些族群將受惠於印度的內需及減稅政策。

