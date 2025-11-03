美股指數商品 潛利大

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

根據FactSet最新統計，截至2025年第3季，標普500指數成分企業的平均淨利潤率為12.8%，與前一季持平，但高於去年同期與過去五年平均值約12.1%。這已是標普500連續第六季淨利率超越五年均值，反映美國企業在成本控制與營運效率上表現出色，企業獲利能力維持高檔，投資人可透過指數型基金布局美股

近期川習會登場，象徵中美重新開啟高層對話。雙方在貿易議題上達成「技術性停火」，以短期讓步換取談判續航，緩解市場緊張氣氛。

富邦標普500指數基金擬任經理人王辰方表示，FactSet預測美股企業獲利動能可望延續，2025年第4季至2026年第2季淨利潤率分別為12.8%、13.4%與13.7%。財報展望穩健，顯示企業基本面仍強，為投資人持續參與美股長期成長紅利提供良好契機。

王辰方指出，美股本輪多頭已進入第四年。儘管今年曾受美中關稅與貿易戰影響震盪，但截至10月底，標普500指數過去一年仍上漲17.4%，近三年累計漲幅高達76.2%。

根據美銀統計，過去80年的11次多頭中，有八次延續超過三年，平均持續約七年，累積漲幅達234%。本輪多頭行情仍具續航潛力，若市場短線回檔，反而是長線投資人逢低布局的機會。

富邦NASDAQ-100指數基金擬任經理人王辰方分析，若短線市場出現回檔，反而是長線投資人分批布局的良機。標普500與NASDAQ-100兩大指數涵蓋美國最具代表性的成長企業，無論是追求收益或長期增值，皆可透過指數型基金有效參與美股的新藍海。

復華S&P500成長經理人吳允翔表示，近期公布的數據包括9月Markit製造業PMI初值自前月52上升至52.2、服務業自54.2上升至55.2，汽車銷售及零售數據亦維持穩健增長，預估美國總體經濟維持溫和擴張趨勢。

