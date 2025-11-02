黃金基金單周吸金創歷史新高 加密貨幣基金同步吸金

EPFR統計，在10月的第三周，隨著國際金價衝向每英兩4,400美元的歷史新高，實體黃金基金單周吸金84億美元，創歷史新高。在今年之前，黃金基金單周吸金不曾超過40億美元，但今年以來已有七周的單周進帳金額逾40億美元。

美元趨弱，不但有利於金價，也是推升加密貨幣的原因之一。EPFR統計，去年初開始，加密貨幣基金吸金金額勝過黃金基金，但兩者金流走勢亦步亦趨，到今年8月，黃金基金吸金金額重新超越加密貨幣基金。2020年1月底以來，黃金基金累計吸金金額超過1,150億美元，略勝過加密貨幣基金同期間的約1,050億美元。

另外，原物料基金已連續16周吸金，這段期間的淨流入金額累計達185億美元。在最近的一周，吸金最高的是一檔天然資源ETF，吸金前十大相關基金還包括稀土基金。

能源基金則是連五周享有淨流入，共吸金19億美元。在這個產業基金中，有四檔基金單周吸金超過1億美元，剛好都屬於不同的投資主題，包括核能及鈾、煤、原油及天然氣、能源基礎建設。今年以來，則是以核能及鈾基金最受歡迎，其次是能源基礎建設，但原油及天然氣基金人氣最差，今年以來仍是淨流出。

資金流向顯示，11類產業型基金最近一周同步吸金，為2021年第1季以來首見。其中，以電信基金單周進帳510億美元最多，科技基金吸金金額則達34億美元。科技基金吸金速度放慢，同樣的現象也出現在科技股導向的台灣及南韓基金。不過，這兩個市場今年以來吸金仍優於其他亞股基金。