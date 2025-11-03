快訊

宣導不如預期…「假日輕急症中心」首日冷清 六都日間僅169人看診

國防部軍購延宕報告 盡顯軍方尷尬與閃躲

全球市場觀測站／新興債、邊境債 資金挺

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國聯準會Fed）如市場預期宣布降息1碼，美債殖利率先跌後漲，主要受到Fed主席鮑爾相對鷹派的看法影響。多家科技龍頭財報表現突出，美股震盪走高，此外日、韓股市漲勢亮眼。

Fed宣布降息後，市場關切12月是否會繼續降息。鮑爾表示，美國政府關門，經濟數據延遲公布，決策者須更加審慎，相對鷹派的言論使得在利率會議前跌破4%的美國10年期公債殖利率又回彈至4.1%。

野村投信表示，美國對等關稅實施以來，通膨雖然未回至聯準會的2%目標，但相對受控，而勞動市場已有轉弱趨勢，且美國資金市場相對吃緊，市場預期Fed將終止QT（量化緊縮），整體來看12月仍有降息機會，且中長期降息趨勢並未改變。

由於美國經濟保持韌性，Fed採取預防式降息的態度，未來仍將視數據決定利率政策的步調。在此情形下，新興美元主權債與邊境市場債具有較高的債券殖利率，亦能受惠美國降息利多，加上新興國家持續改善的財政體質，基本面好轉。

再以技術面來看，投資人新興債部位仍低，在區域多元配置趨勢下，資金可望持續回流，並推升新興債與邊境債市。

上周多家科技巨頭公布財報，表現憂喜參半。Google母公司Alphabet單季營收突破1,000億美元整數關卡，優於分析師預期，且表示將增加資本支出；微軟單季營收與獲利雙雙超越預期，但資本支出349億美元遠高於前一季240億美元，引起市場擔憂。

Meta因一筆近160億美元的一次性支出拖累其盈利，導致股價下挫；蘋果受惠於iPhone 17銷售亮眼，上一季營收與獲利均優於市場預期。在出色財報帶動下，美股上周震盪走高，其中費半指數表現相對突出。

野村投信指出，從科技股財報可看出，各大企業在AI相關支出仍非常積極，Google、Meta與微軟三大雲端巨頭皆上調資本支出預測，顯示AI需求相當強勁。

美國聯準會 降息 Fed

延伸閱讀

台股短線轉為高檔震盪 留意獲利賣壓 多頭架構未變

匯市最前線／台幣30.6~31元整理

美債本周被鮑爾「3個字」潑冷水 12月Fed降息要等「2條件」到位

鮑爾放鷹 台幣貶破30.7元

相關新聞

產業型基金 人氣好旺 11大類型近一周同步吸金

資金流向顯示，11類產業型基金最近一周同步吸金，為2021年第1季以來首見。其中，以電信基金單周進帳510億美元最多，科...

美股指數商品 潛利大

根據FactSet最新統計，截至2025年第3季，標普500指數成分企業的平均淨利潤率為12.8%，與前一季持平，但高於...

日股 ETF 揮出紅不讓 00951、00954等商品波段漲逾九成

自美國總統川普4月宣布對等關稅來，日本因享有較低關稅，讓日股成為最大受惠者，也帶動國內原型日股ETF勁揚，九檔日股原型E...

Fed 重啟降息效應 九檔債券 ETF 價量齊揚 長短債受青睞

歷經9月聯準會（Fed）重啟降息，及日前10月FOMC會議又再度宣布降息1碼，帶動債市投資氛圍，降息受惠程度高的長天期債...

《新世代退休計畫》迎 TISA 時代 定期定額攢錢

台灣正經歷一場無聲卻深遠的人口、經濟與社會結構變革，我們正以驚人的速度邁向「超高齡社會」，從高齡社會（14%）到超高齡社...

全球市場觀測站／新興債、邊境債 資金挺

美國聯準會（Fed）如市場預期宣布降息1碼，美債殖利率先跌後漲，主要受到Fed主席鮑爾相對鷹派的看法影響。多家科技龍頭財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。