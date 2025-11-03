全球市場觀測站／新興債、邊境債 資金挺

美國聯準會（Fed）如市場預期宣布降息1碼，美債殖利率先跌後漲，主要受到Fed主席鮑爾相對鷹派的看法影響。多家科技龍頭財報表現突出，美股震盪走高，此外日、韓股市漲勢亮眼。

Fed宣布降息後，市場關切12月是否會繼續降息。鮑爾表示，美國政府關門，經濟數據延遲公布，決策者須更加審慎，相對鷹派的言論使得在利率會議前跌破4%的美國10年期公債殖利率又回彈至4.1%。

野村投信表示，美國對等關稅實施以來，通膨雖然未回至聯準會的2%目標，但相對受控，而勞動市場已有轉弱趨勢，且美國資金市場相對吃緊，市場預期Fed將終止QT（量化緊縮），整體來看12月仍有降息機會，且中長期降息趨勢並未改變。

由於美國經濟保持韌性，Fed採取預防式降息的態度，未來仍將視數據決定利率政策的步調。在此情形下，新興美元主權債與邊境市場債具有較高的債券殖利率，亦能受惠美國降息利多，加上新興國家持續改善的財政體質，基本面好轉。

再以技術面來看，投資人新興債部位仍低，在區域多元配置趨勢下，資金可望持續回流，並推升新興債與邊境債市。

上周多家科技巨頭公布財報，表現憂喜參半。Google母公司Alphabet單季營收突破1,000億美元整數關卡，優於分析師預期，且表示將增加資本支出；微軟單季營收與獲利雙雙超越預期，但資本支出349億美元遠高於前一季240億美元，引起市場擔憂。

Meta因一筆近160億美元的一次性支出拖累其盈利，導致股價下挫；蘋果受惠於iPhone 17銷售亮眼，上一季營收與獲利均優於市場預期。在出色財報帶動下，美股上周震盪走高，其中費半指數表現相對突出。

野村投信指出，從科技股財報可看出，各大企業在AI相關支出仍非常積極，Google、Meta與微軟三大雲端巨頭皆上調資本支出預測，顯示AI需求相當強勁。