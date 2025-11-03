境外配息基金 國人最愛

美國聯準會（Fed）在9月重新開啟降息循環，加上美股高檔震盪，有利資金流向債券及股債平衡基金。資金流向顯示，國人布局境外基金時，配息基金再度占上風，人氣遠高於美股基金。

境外基金觀測站統計，9月起資金明顯流向股債配息基金。國人9月最愛的十檔境外基金中，四檔為純債券基金，以全球債券基金為主；三檔為股債平衡基金，包括美國及全球股債；三檔為純股票基金，包括一檔美股基金、一檔全球股票入息基金、一檔黃金基金。

9月銷售冠軍為富達全球優質債券基金，單月進帳92億元，遙遙領先其他基金。這檔基金是今年來境外基金銷售冠軍，月月享有淨流入，累計國人今年來投入近600億元，持有金額推進到795億元，接近基金七成。

富達全球優質債券基金的平均信用評級為BBB，平均存續期間為4.3年，目前以銀行與證券債占23.7%最多，其次是非核心消費債占13.2%、公債占9.6%；國別以美債占21.2%最多，其次是德國債的12.7%、英國債的11.6%。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來的年化配息率介於6.12-6.29%。

PIMCO多元收益債券基金為9月銷售亞軍，單月吸金56.9億元，平均信用評級為A-，平均存續期間為5.1年，美元穩定月收息級別半年來的年化配息率介於9.25-9.46%。PIMCO新興市場債券基金緊追其後，9月吸金55.3億元。如果選擇美元穩定月收息級別，半年來的年化配息率介於11.06-11.67%。

9月最暢銷四到十名境外基金依次為摩根多重收益基金、PIMCO收益增長基金、施羅德環球黃金基金、摩根環球非投資等級債券基金、貝萊德全球智慧數據股票入息基金、安聯收益成長基金、聯博美國成長基金，單月吸金金額介於28.1-54.4億元。

其中，施羅德環球黃金基金異軍突起，之前買氣平平，但最近四個月都是月月淨流入。