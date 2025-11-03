日股 ETF 揮出紅不讓 00951、00954等商品波段漲逾九成

自美國總統川普4月宣布對等關稅來，日本因享有較低關稅，讓日股成為最大受惠者，也帶動國內原型日股ETF勁揚，九檔日股原型ETF自4月7日對等關稅來大漲雙位數，其中台新日本半導體ETF（00951）及中信日本半導體ETF（00954）更大漲逾九成，操作上建議優先布局前景佳的日本半導體ETF。

展望後市，法人表示，在日本重返半導體供應鏈的同時，日本新首相高市早苗讓市場期待相對寬鬆的貨幣及政策環境，另外，美國總統川普與高市早苗於10月28日會晤，雙方確認將深化經濟合作，日股後市上攻行情仍可期待。

原型日股ETF績效

台新日本半導體ETF研究團隊分析，日本半導體ETF後市看好的另一個關鍵，是10月28日輝達執行長黃仁勳於開發者大會宣布AI處理器訂單金額累積高達5,000億美元，此數據也遠高於市場普遍預估的4,000億美元，並將與甲骨文攜手為美國能源部打造七台超級電腦，點燃AI產業新一波資金熱潮，帶動全球半導體股價飆升。

而在這一波全球半導體復甦潮中，「日本」扮演的角色是高階設備、材料與車用晶片等關鍵環節的核心推手，受惠相對大。

中信日本半導體ETF經理人許家瑜認為，日央未來將緩步升息，對日本半導體產業仍為利多，主因日圓相對美元轉強，才能吸引更多海外資金進駐日股，有助於推升半導體企業股價，且投資人在日圓低檔時布局日股，亦有機會掌握未來日圓升值的匯兌利益。

中國信託投信指出，在日本政策推動、AI趨勢與匯率環境多重利多下，日本半導體正迎來結構性成長契機。投資人可藉由投資日股科技主題型ETF，掌握日本半導體先進製程產業鏈的完整成長潛能。

元大日本龍頭企業基金研究團隊分析，日本溫和通膨確立，持續推升經濟成長，近期川普訪日強調「美日同盟珍貴」，高市早苗重視政府在戰略產業中的主導地位，也將實質引導日股受惠於政策帶動。

展望未來，隨貿易不確定性降溫有利企業營運布局，高市政府潛在的財政政策將帶動產業成長，預料在經貿、政治等利空消息面褪去、東證改革進程持續、外資積極布局下，日本股市可望持續挑戰新高，建議投資人趁勢透過日股基金進行布局，參與日本股市長線成長。