基金特蒐／新興債組合基金 犀利

安聯新興債券收益組合基金美元級別在今(2025)年前三季報酬率達到9%，10月底更超過10%；看似績效亮眼的檯面下，基金經理人劉珉睿卻在今年4月遇到「川普風暴」，承受到波濤洶湧的大震盪，經過一番操作穩定局勢後，再追趕出亮麗績效。

今年4月前，原本市場都看好一片榮景，不料，美國總統川普丟出對等關稅震撼彈，股債雙殺且災情慘重，劉珉睿考慮到整體基金承受的風險，即使手中持有部位都是高品質且收益率又高的債券，仍不得不猛下來砍掉一些部位；尤其是開發中國家且規模不大的前緣市場（Frontier Markets）債券，以大幅降低Beta（ß），4月現金部位曾高達8.6%；等到局勢稍緩，回過神後再趕緊降低手中的現金部位降到1%，把好標的債券買回來，因精準研判加碼好標的，操作績效自然快速回升。

美國與台灣等全球主要股市猛升且陸續創歷史新高，開始讓許多居高思危者思考挪移部分獲利資金去向，債券市場當然是一個好去處，尤其在美國啟動降息循環，加以美元指數開始下滑，新興市場債券的收益又不差，全球資金開始往新興市場移轉。

安聯新興債券收益組合基金經理人劉珉睿。 安聯投信/提供

安聯新興債券收益組合基金除持有中南美洲的債券為大宗之外，前緣市場是拉升績效的利器，包括迦納、尚比亞及斯里蘭卡等主權債；美元主權債今年表現約7.5%，前緣市場債券報酬率則可到12~13%；前緣是償債殖利率目前約10.5%，信用利差大概有700點，反觀美元主權債的信用利差接近300點而已；而且存續期約5.35年，當利率下行時就相當有利。

觀察美國有點是金髮女孩經濟，可能朝向軟著陸，美元指數又特別弱，對新興市場當地貨幣的主權債就產生相當大的吸引力；前緣市場部分國家會接受國際貨幣基金組織（IMF）專案支援，債務也因此可望受益，進而有利其主權債；安聯新興債券收益組合基金持有前緣市場債券從7到15%不等，因為這類地區遇到美元指數下滑，進口商品價格下降，更加吸引國際資金流入。

觀察整體新興市場表現，經濟成長率比美國佳，例如，印度及中國大陸經濟成長仍較正向。此外，重要的是過去兩三年新興市場債券報酬率是正報酬，但多數基金仍是低持股，主要原因是股市漲幅更大，錢湧向風險性資產，直到今年在居高思危之下，國際資金開始轉進新興市場債勸，以新興市場當地貨幣計價的基金今年迄今約有1950萬美元、美元計價約有440萬美元轉進。

新興市場過去兩三年不論是主權債或公司債的違約率都低，新興市場長期平均違約率約4.4%，近年僅3.2%；觀察區域表現則以亞洲5.5%較高，主要是大陸拉高比率；新興東歐約3.7%，中南美洲約2.7%。另外，債券發行量也相對較少，供給方變少，市場需求量則激增。新興市場出產的銅、黃金、貴金屬等也是國際搶手商品，帶給這些國家豐厚收益。

美元轉弱等議題下，持有長天期債券的風險相對大且收益率不高，存續期過短的話，操作上也不容易拉高收益率；因此，鎖定五至七年且經過評估的前緣市場債券，可擁有較高的收益率且容易靈活操作。

操作心法

●保有最低比重現金，尋找好標的提高基金收益。

●遇到突發重大事件，會先顧及Beta（ß）值，先降低其波動度使基金可承受風險變小；事件過後再挑前緣市場標的，拉升基金收益率。（廖賢龍）

投資小叮嚀

●收益債券組合基金報酬率與風險性介於股票與債券基金，適合資產配置。

●美國啟動降息循環有利新興市場債。

●去美元化議題使美元指數下滑恐是中長期趨勢，在此等議題下，持有長天期債券的風險相對大且收益率不高，存續期過短的話，操作上也不容易拉高收益率。

