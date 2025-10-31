快訊

98%台股基金受益人都賺錢！超過80萬人賺錢笑呵呵

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
淨值新高、規模百億以上的台股基金受益人前十名。( 資料來源：CMoney、投信投顧公會)
台股頻創新高，順利站上2萬8千點大關，連帶的主動操作的台股基金也績效長紅，根據CMoney統計至10月29日資料顯示，143檔主、被動台股基金表現包括群益馬拉松、安聯台灣科技、統一黑馬等共134檔淨值與大盤同創新高，也讓821,917位受益人都賺錢。以比例來看，94%台股基金淨值都創新高，98%台股基金投資人都賺錢。進一步觀察這些淨值新高基金規模百億以上、受益人數萬人以上的台股基金今年來績效表現，其中以主動式台股ETF基金表現相對佳，前兩名分別為統一台股增長主動式ETF基金、群益台灣精選強棒主動式ETF基金。

群益投信台股研究團隊表示，大盤在創下新高後，接下來面臨的挑戰更為複雜，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。投資策略應採成長股與價值股並重來因應大區間操作。台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，加上個股波動大，主動式台股基金可在盤勢多空之際來回靈活操作，建議投資人可以台股基金，參與台股未來上漲契機。

群益台灣精選強棒主動式ETF(00982A)暨群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，短線上應控管風險，觀察融資餘額快速累積、技術面乖離率擴大的變化。中長期布局仍以 AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主，因其具備高成長性與產業集中度，將驅動台灣出口與獲利持續擴張。此外，須關注第4季契機，年底為電子旺季與作帳行情，加上資金回補需求，台股中期仍偏多，建議投資人宜把握震盪中的進場機會。

