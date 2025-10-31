睽違多年川習會再度登場，投信法人統計資料顯示，過去川習會總共有五次，上證指數在川習會後平均表現漲跌互見，短線震盪，中長線表現較佳。不過陸股今年以來持續走強，中國大陸經濟表現超乎市場預期，可多留意相關基金投資契機。

群益投信中國研究團隊指出，中國A股市場財富效應明顯，伴隨成交量放大，投資者風險偏好提升，且當前估值處於歷史合理區間，尚未過高。大陸市場在政策預期與企業盈利復甦的雙重推動下，表現出較強的韌性。此外，大陸仍處於重要戰略機遇期，長期向好的基本面沒有改變，有機會在複雜環境中發展新的局面。

群益中國新機會基金經理人謝天翎強調，今年前三季度，大陸在全球變局與內部轉型交織的複雜環境中，展現出強大韌性與結構優化的積極信號。短期股市受國際情勢緊張使波動加劇，不過民眾資產配置持續往股票移動，加上外資回流陸股，都是市場上漲的機會。

投資策略方面，中國大陸總經表現其韌性的一面，經濟成長優於預期，加上中美雙方衝突可望舒緩，提供利好的環境。中國貨幣保持寬鬆，有利資金流入股票市場。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義指出，與全球已開發市場相比，目前A股市場的估值仍處於歷史相對低位，較低的本益比表明，市場可能低估了許多優質企業的長期成長潛力。隨著大陸經濟穩步修復，加上美國聯準會展開降息循環，相對低估的新興市場資產預計將變得更具吸引力。

蕭正義指出，在科技迅速迭代更新的時代，大陸在人工智慧創新領域的全球領導地位日益提升；專注於科技自主的強大策略部署，大幅推動新一輪人工智慧投資浪潮；尤其在半導體、人工智慧、新能源和高端製造等領域，催生許多具備全球競爭力的創新龍頭企業，也為A股投資人帶來估值重估的機會，人工智慧的高速發展將帶來不可忽視的商機。