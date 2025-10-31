錢進台股 選股不選市

第六次川習會落幕，根據資料顯示，過去川習會後對台股表現並無太大影響，平均表現漲跌互現，目前台股主要受國際股市與外資加碼影響較大。市場法人表示，現階段台股投資重點仍是「選股不選市」，因此建議可用專家選股的主動式台股ETF介入台股投資。

台股昨（30）日遇多項利多出現獲利了結賣壓，早盤量能放大過速，所幸10點過後量能很快獲得控制，指數回到平盤附近整理，終場呈現小跌，法人表示，台股或將延續近期高檔震盪整理格局，下檔10日均線沒有失守前，多頭格局不變。

群益投信台股研究團隊表示，近期大盤頻創新高，短線上震盪難免，不過選對類股比大盤走勢還重要。主動式ETF可適時參酌時事對各產業的影響分析，適時調整持股，當掌握到造成市場下跌的因素後，可彈性將持股轉至價值型或防禦型類股，以降低投資組合波動，也可在後續股市回穩時，擇優加碼，追尋超額報酬機會。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，大盤在創下新高後，接下來面臨的挑戰更為複雜，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。投資策略應採成長股與價值股並重來因應大區間操作。目前全球AI應用持續擴強，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，看好先進製程、IC設計、CCL、PCB、ABF產業龍頭、高配息、AI伺服器、ODM和關鍵零組件。

主動統一台股增長ETF基金經理人陳釧瑤表示，AI需求保持強勁，供應鏈營收及獲利有上修機會，明年營運展望正面，部分非AI類股營運也進入緩步復甦階段，帶動台股整體企業獲利向上，中長線保持多頭走勢。後續將聚焦明年成長趨勢明確產業，如新技術或規格提升族群、漲價題材概念股等。