投資Alphabet商品 聚光

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

Google母公司Alphabet公布財報，優於市場預期，帶動股價盤後大漲6%，推升含Alphabet海外ETF股價水漲船高，統計Alphabet權重達5%以上的17檔掛牌台股海外ETF，有15檔昨（30）日較大盤逆勢上漲，單日漲幅1.5%到0.1%之間，近一周漲幅也多有4%以上的表現。

統計昨天漲幅逾1%海外ETF，包括主動台新龍頭成長（00986A）、凱基全球菁英55、國泰北美科技、野村美國研發龍頭、保德信全球藍籌等，其中以凱基全球菁英55持有Alphabet比重達9.2%最高。

另外平衡凱基美國TOP以股7債3投資組合，名列Alphabet高含量ETF單日表現前十強，也獲注目。

平衡凱基美國TOP ETF研究團隊表示，美國聯準會10月利率決策會議公布結果，降息一碼符合市場預期，但12月降息路徑卻埋下伏筆，導致美股主要指數表現分歧，美國十年期公債殖利率則升破4%關卡。有鑑於當前政策利率距離中性利率仍有些許降息空間，預期聯準會預防性降息步伐將持續，將有利風險性資產表現。

由於目前正值美國政府關門期間，平衡凱基美國TOP ETF研究團隊認為，聯準會僅能在有限經濟數據判斷未來政策方向，顯示政策不確定性將提高，加上美股迭創新高推升評價面，市場波動度可能加大，建議股債均衡配置分散風險。股票部位建議核心配置趨勢明確、獲利能見度相對高的大型AI龍頭，並搭配債券部位平衡投資組合的波動風險。

統一美國50 ETF經理人吳湘菱表示，AI發展已經從實驗室走入商店，到了商業化變現階段。

企業將AI技術結合商品與服務，可以有效提升營運效率，使AI應用在各產業擴散。經過技術發展及應用規模擴大，AI使用成本降低，有利中小企導入。

外電報導，有關市場最關注的雲端業務，Google Cloud上季收入達152億美元，年成長34%，主要由Google Cloud Platform（GCP）核心產品、AI基礎設施與生成式AI解決方案的成長帶動，優於市場預期，也降低市場對AI泡沫的疑慮。

