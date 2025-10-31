日股雙利多 錢景閃亮

今年來日股持續創歷史新高，野村資產管理認為，日本基本面佳及股市結構性改革雙利多加持，前景持續看好。惟與其他成熟市場相比，日股中單一企業的波動風險相對較高，因此選股顯得更加重要。

野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金協管經理人河野光成（(Mitsunari Kawano）表示，隨著關稅稅率確定為15%且不會疊加在既有稅率之上，即使日本近100%的出口產業皆面臨對等關稅，此一不確定性已明顯降低。此外，對於企業獲利來說，美國總統川普政策的影響及2026年春鬥的結果至關重要，根據調查，日本企業目前對於川普關稅於勞工薪資的負面影響並不那麼悲觀。

河野光成指出，以今年8月底美元對日圓匯價約為148為基準，除了紙漿業的設定匯價略高外，其餘產業設定的匯率均低於此，顯示企業在面對匯率波動時仍能保持一定的財務韌性。

2025年東證指數企業獲利隨著美國關稅政策底定，不確定性顯著降低，企業獲利預期於8月份開始上修，且多數產業的獲利預期出現調升。

除了良好且具韌性的基本面，2022年以來日本企業的財務槓桿低於2.5倍，與美國、歐洲相比，日本的財務槓桿明顯較低，這也帶動股東權益報酬率提升至接近10%水準，拉近與持續走低的歐洲企業的距離。自2008年金融海嘯以來，日股企業的現金（與約當現金）資產大幅增加一倍以上，占所有資產的比重超過四成，大幅超越美國企業，美國企業的品牌、版權等無形資產增加幅度較大，在資產占比也最高。

河野光成指出，股東的結構也出現明顯變化，目前外國投資者與投資信託加總約40%，企業與金融機構約40%，權力的平衡有利於主動投資者，日本企業變得更透明化也願意與投資者溝通。相較於美國與歐洲，日本是更需要重視選股的市場。