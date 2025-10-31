快訊

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

東北季風一波波 吳德榮：周末低溫再探1字頭 這2天降雨範圍擴大

日股雙利多 錢景閃亮

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

今年來日股持續創歷史新高，野村資產管理認為，日本基本面佳及股市結構性改革雙利多加持，前景持續看好。惟與其他成熟市場相比，日股中單一企業的波動風險相對較高，因此選股顯得更加重要。

野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金協管經理人河野光成（(Mitsunari Kawano）表示，隨著關稅稅率確定為15%且不會疊加在既有稅率之上，即使日本近100%的出口產業皆面臨對等關稅，此一不確定性已明顯降低。此外，對於企業獲利來說，美國總統川普政策的影響及2026年春鬥的結果至關重要，根據調查，日本企業目前對於川普關稅於勞工薪資的負面影響並不那麼悲觀。

河野光成指出，以今年8月底美元對日圓匯價約為148為基準，除了紙漿業的設定匯價略高外，其餘產業設定的匯率均低於此，顯示企業在面對匯率波動時仍能保持一定的財務韌性。

2025年東證指數企業獲利隨著美國關稅政策底定，不確定性顯著降低，企業獲利預期於8月份開始上修，且多數產業的獲利預期出現調升。

除了良好且具韌性的基本面，2022年以來日本企業的財務槓桿低於2.5倍，與美國、歐洲相比，日本的財務槓桿明顯較低，這也帶動股東權益報酬率提升至接近10%水準，拉近與持續走低的歐洲企業的距離。自2008年金融海嘯以來，日股企業的現金（與約當現金）資產大幅增加一倍以上，占所有資產的比重超過四成，大幅超越美國企業，美國企業的品牌、版權等無形資產增加幅度較大，在資產占比也最高。

河野光成指出，股東的結構也出現明顯變化，目前外國投資者與投資信託加總約40%，企業與金融機構約40%，權力的平衡有利於主動投資者，日本企業變得更透明化也願意與投資者溝通。相較於美國與歐洲，日本是更需要重視選股的市場。

延伸閱讀

川習會後美一連串退讓 陸前官員：抓到美國小辮子

日本鹿兒島與宜蘭市深厚淵源 新宿參訪團來訪受到市長熱情歡迎

台鐵與日本東武鐵道友好10週年 Spacia車頭12月展示

竹市光復高中與日本雙葉中學交流 培養跨文化溝通力

相關新聞

大中華股票基金 犀利

全球股市陸續在4月底收復「川普加徵關稅缺口」後，展開多頭驚奇之旅。在貿易戰利空淡化、美中關係和緩及AI需求火熱帶動下，帶...

日股雙利多 錢景閃亮

今年來日股持續創歷史新高，野村資產管理認為，日本基本面佳及股市結構性改革雙利多加持，前景持續看好。惟與其他成熟市場相比，...

投資Alphabet商品 聚光

Google母公司Alphabet公布財報，優於市場預期，帶動股價盤後大漲6%，推升含Alphabet海外ETF股價水漲...

陸股基金 後市有戲

睽違多年川習會再度登場，投信法人統計資料顯示，過去川習會總共有五次，上證指數在川習會後平均表現漲跌互見，短線震盪，中長線...

九成台股基金淨值創高

台股站上2萬8,000點大關，台股基金中約134檔台股基金淨值與大盤同創新高，也讓82萬餘位受益人都賺錢。以比例來看，9...

錢進台股 選股不選市

第六次川習會落幕，根據資料顯示，過去川習會後對台股表現並無太大影響，平均表現漲跌互現，目前台股主要受國際股市與外資加碼影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。