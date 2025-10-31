大中華股票基金 犀利

全球股市陸續在4月底收復「川普加徵關稅缺口」後，展開多頭驚奇之旅。在貿易戰利空淡化、美中關係和緩及AI需求火熱帶動下，帶動相關主題基金漲勢，當中以大中華股票基金近半年漲勢最為突出。

理柏資訊統計，截至29日，大中華股票型基金近半年平均漲幅32.6%，在投信投顧公會分類各海外股票型當中稱冠，第二、第三名分別是亞洲區域股票型28.4%、中國A股27.5%，美國股票型及檔數最多的全球一般股票型，同期間也有逾兩成擠進前五名之列。

進一步觀察績效突出的大中華股票基金，近半年以復華華人世紀、元大大中華TMT、統一大中華中小基金漲幅逾五成最為亮眼，主要以資訊科技類股為布局主軸。若拉長至近二年，復華華人世紀、統一大中華中小基金累積報酬率更達三位數。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，觀察滬深300指數各產業近五年累積報酬率，先前由能源、金融、公用事業領漲，本輪則是由科技股帶動，由於AI應用前景樂觀，預期將持續帶動2026年相關企業獲利維持雙位數成長，因此仍持續看好全球及陸港股相關AI基建、算力產業供應鏈表現。

統一大中華中小基金經理人陳意婷表示，台灣受惠國際大型雲端服務業者持續擴大資本支出，伺服器需求增加，電子產品出口金額成長，帶動整體景氣回溫，中經院預測今年台灣全年GDP成長率可望上修至5.45%。

由於AI伺服器、先進製程與高速連接等結構性需求持續擴張，產業鏈呈現健康發展，持續關注AI供應鏈規格升級受惠標的及報價上漲的電子上游材料。

中國方面，關注展現中長期上漲趨勢的雲巨頭及海外算力供應鏈，以及在算力持續建置下擴大的電力需求，將帶動電力基建及關鍵資源類股表現。