日經指數創新高！聯邦投信看好日本資產 11/3-11/7募集「聯邦日本收益成長多重資產基金」

聯合新聞網／ 綜合報導
聯邦投信董事長 涂洪茂、日生資產管理 投資主管荒木潤先生、聯邦投信總經理 莊雅晴、日生資產管理 上席運用部長酒井文騰先生
10月27日東京股市延續強勢上漲，日經225指數盤中首次突破5萬點大關，單日漲幅逾800點。近期市場氛圍顯著轉多，主要受到多項正面因素支撐：包括高市早苗內閣支持率維持高檔、中美貿易磋商釋出緩和訊號、美國暫緩對中國商品加徵關稅，以及美國CPI數據低於預期、聯準會可能啟動降息循環等。投信法人分析，自2024年3月日經指數首度站上4萬點以來，短短約一年半即再創新高，顯示國際資金對日本市場的信心持續增溫，資金回流動能明顯。

投信法人指出，日本政經環境進入「穩中帶動」的新階段。新任首相高市早苗上任後，所提出的「高市經濟學（Sanaenomics）」延續擴張性財政與寬鬆貨幣政策基調，主張以刺激措施提振內需、支持企業投資與薪資增長，並持續強調財政溫和擴張以對抗物價壓力。市場普遍預期，相關政策有助提升經濟預期穩定性與企業獲利能見度，為日本股市與整體資產表現奠定長期支撐。整體而言，日本經濟正同時受惠於「政策延續、企業轉型、資金回流」三大結構性力量，成為法人眼中具長線潛力的重要市場。

聯邦投信表示，看好日本市場正迎來新一波長期成長契機，股、債、REITs三大資產都展現出良好的配置價值。為了讓投資人能掌握這波趨勢，聯邦投信將於11月3日至11月7日募集「聯邦日本收益成長多重資產基金」，提供新台幣、日圓與美元三種幣別，並設有季配息機制。這檔基金結合海外在地顧問團隊的專業意見，採取「股、債、REITs合一」的動態配置策略，讓投資人能同時參與多重資產的收益來源。

基金在配置上，股票部分鎖定具有長期競爭優勢、現金流穩健的日本龍頭企業；債券則以高信評的日企美元債為核心，兼顧息收機會與波動控管；REITs部分則受惠於租金成長趨勢，有助提升整體現金流來源。簡單來說，這檔基金核心布局是找尋同時具備息收穩定機會、波動分散與成長潛力的三種優勢。

基金設計以「大仗福」三大亮點作為核心概念：「大」代表日本經濟機會全面爆發；「仗」象徵多資產配置、攻守兼備；「福」則意指聯邦投信與德意志資產管理（DWS）、日生資產管理（Nissay Asset Management）攜手合作，結合在地洞察與國際研究能力。根據投信投顧公會資料，該基金風險報酬等級為RR3，適合希望穩健參與日本成長、追求多元收益的投資人。

聯邦投信強調，日本正進入結構重估與政策深化的新時代，無論是企業改革還是資金流向，皆展現長期投資潛力。「聯邦日本收益成長多重資產基金」將協助投資人同步參與日本經濟成長與收益循環，享受股息、債息與資本增值並進的雙重好處的商機。

日經225指數(總報酬)1個月3個月6個月1年2年3年年初至今
期間表現9.35%18.66%41.81%31.67%64.62%93.61%25.74%

資料來源：Bloomberg。資料日期：2025/10/24。日經225指數（Nikkei 225），又稱日經平均指數，是日本股市最具代表性的股價指數之一。

日經225指數採用NKY Index。總報酬率計算方式：(終值/初值)-1。

