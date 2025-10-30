AI助攻 消費基金紅了

進入年底消費旺季，AI也將替消費帶來新定義。投信法人指出，ARK預測到2030年，人工智能代理有望促成全球近9兆美元的線上消費，結合AI的龐大商機將顛覆全球既有消費習慣，投資人可留意消費型基金的投資契機。

PGIM保德信全球消費商機基金經理人常李奕翰表示，OpenAI在今年4月底宣布正式進軍電商市場，全面更新ChatGPT Search功能，正式跨入線上購物領域，直接挑戰 Google與Amazon，使用者只需要在ChatGPT輸入商品，ChatGPT就會顯示推薦商品、圖片、評論與購買連結，新功能有望重塑全球電商版圖。

常李奕翰指出，到了9月底，ChatGPT購物功能再度擴大，OpenAI宣布與Etsy和Shopify合作，美國消費者可以直接在ChatGPT對話中購買Etsy賣家的單件商品，ChatGPT用戶無須離開聊天界面即可完成購物。另外，超過100萬Shopify商家包括Glossier和SKIMS等知名品牌，也即將加入該平台。

常李奕翰分析，目前ChatGPT擁有約7億的周活用戶，每周產生約7,560萬條與商品相關對話，相當於年均接收近40億次商品查詢的超級市場；預期在這樣的龐大規模下，未來要實現數十億美元級成交總額，只剩下時間問題。

常李奕翰指出，美國總經弱中透強，經濟成長趨勢維持且物價可控，有利於整體消費，根據Adobe Analytics預估，今年11月至年底年終檔期期間，美國消費者的電商支出將比去年同期成長5.3%至2,534億美元。若要掌握年底消費旺季行情，建議非核心消費、必須消費、通訊服務等新舊商機同時布局，並優先聚焦美國市場的消費潛力、成熟國家的創新商業模式等為布局首選。

永豐投信指出，根據亞洲開發銀行預測，2025年及2026年亞洲開發中經濟體GDP成長率分別為4.7%與4.6%，略低於先前預期，主因關稅不確定性。儘管消費動能具韌性，成長仍顯放緩。

永豐亞洲民生消費基金聚焦大中華14億人口消費市場，並結合AI、新能源、機器人等熱門題材，尋求突破。美中貿易框架協定旨在解決貿易失衡，人民幣升值壓力浮現，一旦實現，將有助於中國資產與消費市場迎來重大轉機。