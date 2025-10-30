非投等債利多 法人按讚

美國聯準會（Fed）本周開會，市場預期降息機率高。法人指出，美國經濟穩健，通貨膨脹壓力仍大，Fed可能緩步降息。在經濟溫和成長的環境中，非投資等級債可望有良好表現。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人華勒（Glenn Voyles）昨（29）日來台指出，美國經濟成長穩健、消費者持續支出，但礙於超級核心服務類通膨（即不含住房的核心服務類通膨）在8月仍達3.4%且近月有彈升趨勢，因此通膨疑慮可能讓Fed降息幅度低於預期。

富坦固定收益團隊預估，本波Fed政策利率終點可能高於3.5%，高於市場普遍預期的約3%。換句話說，未來一年預估Fed只會降息2碼（即0.5個百分點），低於市場共識目前預估的4碼。不過，無論Fed降息速度快或慢，經濟畢竟仍處於降息循環中。

華勒認為，非投等債有企業體質改善、違約率處於低檔兩大利多支持，前景看好。以美銀美國非投等債指數為例，較高評級的BB級債占比達55%，遠高於2007年底、金融海嘯前的38%，目前CCC級及以下占比約11%，則是低於當時的19%。

華勒指出，現階段企業利息保障倍數接近新冠疫情前水準，且槓桿比率低，目前違約率僅1.39%，遠低於長期平均3.3%且仍處下行趨勢。非投等債發行人多項信用品質改善，也有望支撐較緊的利差水準。

富蘭克林坦伯頓公司債基金主要投資美國非投等債，台灣投資人相當捧場，持有比例達基金近六成。這檔基金精選約300檔債券標的，避開趨勢下滑產業（例如電信與有線衛星業者），透過選債以創造超額報酬，並不訴求運用衍生性金融工具。基金提供多種幣別選擇，如選擇美元月配息級別，半年來年化配息率介於5.44~7.07%。