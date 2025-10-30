大中華商品 氣勢如虹

大中華股市近期氣勢如虹、大展「紅」圖，上海綜合、深圳綜合、香港恆生近一周平均都有3%漲幅，投信發行的大中華基金績效展現驚艷。

法人表示，大中華股市今年以來持續走強，展現強勁牛市勢頭，一掃過去幾年慢牛頹勢。中國A股市場財富效應明顯，伴隨成交量放大，投資者風險偏好提升，且當前估值處於歷史合理區間，尚未過高。可多留意大陸相關基金投資契機。

觀察投信發行的大中華基金、A股基金近周績效表現，整體平均也達2.49%，前五名來看，以群益中國新機會4.2%漲幅居冠，其次包括群益華夏盛世、PGIM保德信中國中小、PGIM保德信中國品牌等前十名近一周也都有3%以上的好表現。

群益投信中國研究團隊指出，中國大陸通過制度改革與政策支持，持續提升A股對資金的吸引力，隨著居民資產結構中股票配置占比的提高，股市正成為新的財富錨。

根據過去經驗，大陸股市最大的潛在風險點仍來自於政策。歷史經驗顯示，大陸股市的牛市終結往往是由於政策的突然轉向，而非估值過高。鑑於股市在支持新技術和創造財富方面的戰略重要性日益增加，除非出現明顯的投機行為，否則政策導致股市大跌的可能性較低，因此投資者可以重新關注中國，若有調整可以積極布局。

台中銀中國精選成長基金研究團隊指出，這一波科技股大漲，受惠於美國的輝達（NVIDIA）供應鏈、蘋果供應鏈及半導體國產替代需求，大陸半導體應用在AI正急起直追，觀察美國及大陸一直加大對AI投資，對美國是不能輸的一戰，大陸則是機會追上的一戰。

選股上，香港科技股核心是在互聯網及電商，陸股則擁有較完整半導體產業鏈，整個上中下游細分類周全，分布在主板、創業板及科創板，從中挑選潛力科技股。